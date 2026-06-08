Víctimes d’abusos a l’Església han acusat al govern espanyol de deixar en un calaix la llei d’imprescriptibilitat per no “molestar” al papa durant la visita de Lleó XIV a l’Estat espanyol i Catalunya. El papa ha passat el cap de setmana a Madrid i aquest dilluns fa una visita al Congrés dels Diputats. Així ho ha dit en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el primer denunciant d’abusos a l’abadia de Montserrat, Miquel Hurtado.
El també fundador de Reparación Integral Ya ha subratllat que ha enviat una carta als partits del Congrés dels Diputats perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per tal que doni explicacions sobre la llei d’imprescriptibilitat. “Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid”, ha afegit Hurtado a l’ACN.
Hurtado vol que s’aclareixi si es volen carregar la llei
Hurtado ha exigit la compareixença de Bolaños en comissió perquè doni explicacions sobre la paralització de la llei i informi del seu calendari d’aprovació. “Que ens expliqui si definitivament se la volen carregar, i sobretot, si han arribat a un acord secret entre l’Església i l’Estat perquè aquesta llei no vegi la llum”, ha afegit.
Segons Hurtado, ja ha rebut resposta d’alguns partits, entre ells algun de català. La carta va enviar-se divendres. “Volem donar temps als partits per estudiar-se la informació”, ha justificat.
Adaptar la llei a la víctima
Hurtado espera que la major part dels partits catalans demanin la compareixença de Bolaños. “Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid”, ha avisat. També ha reivindicat que “la llei s’ha d’adaptar a la víctima i no la víctima a la llei”.
La llei, que preveu que els abusos greus contra infants no prescriguin, es va aprovar a la cambra catalana, però es troba aturada al Congrés des de finals de maig.