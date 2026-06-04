La polèmica suscitada per l’ús del català per part del papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya i en la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família continua portant cua. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, altres líders polítics i diverses entitats socials catalanes s’han unit en una nova carat adreçada al Sant Pare reclamant-li l’ús del català en els actes que farà durant la seva visita a terres catalanes.
Segons ha avançat RAC1, i confirma l’ACN, aquesta carta es publicarà en diversos mitjans italians com el Corriere della Sera i l’Avvenire, al diari català La Vanguàrdia i al diari espanyol ABC i demanarà que el Sant Pare doni importància a la llengua catalana durant la seva visita a Catalunya. Els signants, entre els quals hi ha els expresidents Jordi Pujol, Quim Torra, Pere Aragonès i Carles Puigdemont; el president del Parlament, Josep Rull; alguns dels seus predecessors, com Ernest Benach, Núria de Gispert, Roger Torrent, Laura Borràs i Anna Erra; el secretari general de Junts, Jordi Turull i el president d’ERC, Oriol Junqueras, donen la benvinguda a Lleó XIV a Catalunya i reivindiquen la importància de la identitat i la llengua catalanes. A més, els signants manifesten la importància que els catalans puguin pregar a Déu en la llengua en la qual s’adrecen.
Òmnium i l’ANC ja han adreçat una carta a Lleó XIV perquè “prioritzi” el català en la seva visita
El passat dimecres Òmnium, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat es van unir en una carta adreçada al Sant Pare en la qual reclamaven que Lleó XIV “prioritzi” el català en la seva visita a Catalunya. Els signants de la carta demanaven al papa que utilitzés el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i reivindicaven la figura del pare del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Antoni Gaudí, com una persona fonamental en la defensa del català. De fet, destaquen que Gaudí fou un arquitecte “profundament arrelat a la terra catalana i defensor de la seva llengua, la catalana, tothora i a tot arreu”.