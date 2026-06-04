La polémica suscitada por el uso del catalán por parte del papa León XIV durante su visita a Cataluña y en la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia sigue dando que hablar. Expresidentes de la Generalitat y del Parlamento, otros líderes políticos y diversas entidades sociales catalanas se han unido en una nueva carta dirigida al Santo Padre reclamándole el uso del catalán en los actos que realizará durante su visita a tierras catalanas.

Según ha adelantado RAC1, y confirma la ACN, esta carta se publicará en varios medios italianos como el Corriere della Sera y el Avvenire, en el diario catalán La Vanguardia y en el diario español ABC y solicitará que el Santo Padre dé importancia a la lengua catalana durante su visita a Cataluña. Los firmantes, entre los que se encuentran los expresidentes Jordi Pujol, Quim Torra, Pere Aragonès y Carles Puigdemont; el presidente del Parlamento, Josep Rull; algunos de sus predecesores, como Ernest Benach, Núria de Gispert, Roger Torrent, Laura Borràs y Anna Erra; el secretario general de Junts, Jordi Turull y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dan la bienvenida a León XIV a Cataluña y reivindican la importancia de la identidad y la lengua catalanas. Además, los firmantes manifiestan la importancia de que los catalanes puedan rezar a Dios en la lengua en la que se dirigen.

El papa León XIV se dirige a los fieles en una visita a un templo en las afueras de Roma | Vatican Media

Òmnium y la ANC ya han dirigido una carta a León XIV para que “priorice” el catalán en su visita

El pasado miércoles Òmnium, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el Consejo de la República y la Liga Espiritual de la Madre de Dios de Montserrat se unieron en una carta dirigida al Santo Padre en la que reclamaban que León XIV «priorice» el catalán en su visita a Cataluña. Los firmantes de la carta pedían al papa que utilizara el catalán en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y reivindicaban la figura del padre del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí, como una persona fundamental en la defensa del catalán. De hecho, destacan que Gaudí fue un arquitecto “profundamente arraigado a la tierra catalana y defensor de su lengua, la catalana, en todo momento y en todas partes”.