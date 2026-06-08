Víctimas de abusos en la Iglesia han acusado al gobierno español de dejar en un cajón la ley de imprescriptibilidad para no «molestar» al papa durante la visita de León XIV al Estado español y Cataluña. El papa ha pasado el fin de semana en Madrid y este lunes realiza una visita al Congreso de los Diputados. Así lo ha dicho en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el primer denunciante de abusos en la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

El también fundador de Reparación Integral Ya ha subrayado que ha enviado una carta a los partidos del Congreso de los Diputados para que reclamen la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que dé explicaciones sobre la ley de imprescriptibilidad. «Esperamos que los partidos catalanes que aprobaron la ley en el Parlament de Catalunya la defiendan con uñas y dientes en Madrid», ha añadido Hurtado a la ACN.

El papa León XIV en una imagen de archivo | Stefano Spaziani / Europa Press

Hurtado quiere que se aclare si se quieren cargar la ley

Hurtado ha exigido la comparecencia de Bolaños en comisión para que dé explicaciones sobre la paralización de la ley e informe de su calendario de aprobación. «Que nos explique si definitivamente se la quieren cargar, y sobre todo, si han llegado a un acuerdo secreto entre la Iglesia y el Estado para que esta ley no vea la luz», ha añadido.

Según Hurtado, ya ha recibido respuesta de algunos partidos, entre ellos alguno catalán. La carta se envió el viernes. «Queremos dar tiempo a los partidos para que estudien la información», ha justificado.

Adaptar la ley a la víctima

Hurtado espera que la mayor parte de los partidos catalanes soliciten la comparecencia de Bolaños. «Esperamos que los partidos catalanes que aprobaron la ley en el Parlament de Catalunya la defiendan con uñas y dientes en Madrid», ha avisado. También ha reivindicado que «la ley se debe adaptar a la víctima y no la víctima a la ley».

La ley, que prevé que los abusos graves contra niños no prescriban, se aprobó en la cámara catalana, pero se encuentra detenida en el Congreso desde finales de mayo.