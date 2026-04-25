Bolaños busca más jueces y fiscales catalanes con una campaña en las universidades

El ministro español de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado este sábado una nueva campaña para las facultades de Derecho del Principado en busca de nuevos opositores catalanes en las carreras judiciales. En concreto, Bolaños ha anunciado que presentará ante los estudiantes universitarios catalanes el programa de becas SERÉ, que financia el período de preparación de las oposiciones a juez, fiscal, letrado de la administración de justicia o abogado del Estado. Según la mano derecha del presidente español, Pedro Sánchez, Cataluña muestra una cifra anormalmente baja de opositores a estas carreras: con un 20% de la población de todo el Estado, la presencia de candidatos catalanes en este tipo de pruebas se ha quedado en el 8%. «Hay menos jueces catalanes, y esto supone una inestabilidad en la provisión de plazas», ha señalado. Además, ha vinculado el agravio histórico del catalán en la judicatura con esta falta de perfiles, recordando que «las sentencias en catalán se han reducido en los últimos 20 años».

Sobre las causas de esta carencia histórica en Cataluña, Bolaños se ha limitado a subrayar que el país tiene «menos tradición» de opositar a las funciones públicas que representan jueces, fiscales o letrados de la administración. Sin ir más allá en el diagnóstico, pondrá los recursos de las becas SERÉ sobre la mesa para intentar cambiar la tendencia.

Ciutat de la Justícia de Barcelona, dependencias judiciales, juzgados / Mireia Comas

1.425 opositores

El programa de becas del que Bolaños alabará a las universidades catalanas, SERÉ, está dotado con 17,9 millones de euros. Bajo este paraguas, el Estado financiará las oposiciones de 1.425 estudiantes, a razón de una ayuda anual de 12.600 euros por un máximo de cuatro cursos. Para el ministro español, el objetivo de esta bolsa económica es «que ni una sola vocación de ser juez, fiscal o abogado del Estado se quede en el camino». Buscan complementar, de esta manera, las ayudas familiares que mayoritariamente reciben los opositores a la carrera fiscal y judicial: el 97% de los ganadores de oposiciones en este ámbito reciben apoyo de su entorno inmediato.

En su historia reciente, el programa SERÉ ha sido tan exitoso en el Principado como la apuesta general por la carrera judicial: entre 2022 y 2025, solo un 7,8% de los solicitantes de las ayudas han sido catalanes. De acuerdo con las cifras del departamento judicial de la Moncloa, de estas se concedieron unas 194, aproximadamente el 43,8%.