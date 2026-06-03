Compran libros viejos para entrenar una IA y destruirlos: el fenómeno de los pedidos sospechosos que alerta a los libreros

Entras a tu librería de barrio preferida buscando ese libro que tanto deseas. De repente, te encuentras con las estanterías medio vacías y la mirada triste de la librera. No es falta de ventas, es un problema mucho más profundo y tecnológico.

Un fenómeno extraño está sacudiendo el sector del libro de segunda mano. Grandes entidades, con un poder económico inalcanzable, están comprando lotes masivos de ejemplares sin siquiera mirar el contenido. Nosotros hemos investigado qué sucede realmente con estos volúmenes.

El hambre insaciable de los algoritmos

Todo tiene una explicación directa: la Inteligencia Artificial. Los modelos de lenguaje necesitan ser alimentados con textos humanos reales para parecer naturales. No les basta con internet; buscan la riqueza léxica de los libros impresos.

Estas empresas utilizan testaferros para realizar compras que parecen normales. Entran a las tiendas con el objetivo claro de llevarse cientos de libros de una sola vez. El precio nunca es un problema. Su misión es única.

El destino final de estas obras no es una biblioteca ni una estancia acogedora. El libro, que debería ser un bien cultural perenne, acaba siendo combustible digital. Una vez escaneado el texto, el papel pierde su sentido y termina, muy a menudo, convertido en residuo.

Cuando la cultura se convierte en un simple recurso

Este sistema altera completamente el mercado tradicional. Cuando alguien llega con el bolsillo lleno para llevarse todo el stock de un género determinado, la librera independiente pierde cualquier capacidad de negociación. Es la ley del mercado llevada a un extremo que nos perjudica directamente.

Muchas expertas nos advierten que esto podría vaciar nuestras tiendas de confianza de títulos únicos y ediciones que no volveremos a ver nunca más en formato físico. Lo que hoy nos cuesta unos pocos euros, mañana será una pieza exclusiva dentro de una base de datos privada de una corporación tecnológica.

Es un tipo de censura silenciosa. Al privatizar todo el conocimiento humano para entrenar máquinas, nos están quitando el acceso a nuestra propia historia. El libro deja de ser un compañero de vida para ser solo una herramienta de procesamiento de datos.

El peligro de las cajas negras digitales

Seguramente te preguntas si realmente nos afecta que desaparezcan libros viejos. El problema es que, cuando perdemos la fuente original, perdemos la capacidad de verificar qué aprende la máquina. Estamos cediendo nuestra memoria histórica a cajas negras que nadie nos deja abrir.

Si permitimos que el mercado de segunda mano se convierta en una cantera para la IA, el día de mañana solo leeremos aquello que el algoritmo considere rentable. Esto sí que debería preocuparnos de verdad.

Ante esto, las libreras están comenzando a plantar cara. Muchas ya deniegan ventas sospechosas que buscan arrasar con las existencias sin justificación. Es un acto de resistencia colectiva muy necesario hoy en día. Proteger el libro físico es defender nuestra libertad frente a la hegemonía virtual.

La próxima vez que veas una estantería vacía en tu librería habitual, no pienses en éxito de ventas. Piensa en la parte de nuestra memoria que acaba de ser devorada por el motor de un algoritmo. Mejor que empecemos a cuidar los libros que aún tenemos en casa.

¿Qué libro salvarías tú antes de que llegara el escáner de las grandes empresas?