Alerta por tormentas intensas en el tercio norte del Principado

La tarde del domingo estará llena de tensión meteorológica en el tercio norte del Principado. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha alertado de episodios de tormentas intensas cerca de una docena de comarcas del Pirineo y el Prepirineo, con precipitaciones por encima de los 20 mililitros cada 30 minutos. Según el Meteocat, los chubascos «irán acompañados de tormenta y es posible que localmente de granizo». Con esta previsión, todo el territorio afectado entra en grado de peligro 2, o moderado, por lluvia y posibles inundaciones. En concreto, el Meteocat indica posibles daños en la Selva, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, el Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça.

Sobre estas previsiones, Protección Civil ha activado el plan Inuncat desde el mediodía hasta la noche en el tercio norte del Principado. Las autoridades recomiendan «precaución» a los ciudadanos que deban conducir o que tengan previstas actividades al aire libre.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actulitzat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts (#SMP)⚠️



▶️ Dg. i dl. 14:00 – 20:00 h

▶️ Possibilitat de precipitació > 20 mm /30 min

▶️ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/ikxZwR0Tnb — Meteocat (@meteocat) April 26, 2026

Lunes, también tormentas

De acuerdo con las previsiones del Meteocat, la situación se calmará mayoritariamente la noche del domingo, y permanecerá estable la mañana del lunes, con algunos chubascos ocasionales en el interior de las comarcas gerundenses, en el Ripollès o en el Berguedà. La situación volverá a complicarse la tarde y la noche del lunes, en la misma parte del territorio; aunque el Servicio Meteorológico añade también el Valle de Arán a la zona de precipitaciones intensas, y queda fuera la Selva, junto con el resto del litoral. Según las estimaciones de los especialistas, las tormentas podrán ser de especial intensidad, con componente eléctrico, en el Ripollès, en el Berguedà, en el Alt Urgell y en el Pallars Sobirà. La región costera de Girona y el Ampurdán permanecerán inmunes a las lluvias, aunque en el Alt Empordà se espera que la tarde del lunes deje cielos nublados. En el resto del país, el Meteocat espera cielos despejados, con algunas nubes finas ocasionales.