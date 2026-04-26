Alerta per tempestes intenses al terç nord del Principat

La tarda de diumenge estarà plegada de tensió meteorològica al terç nord del Principat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat d’episodis de tempestes intenses a prop d’una dotzena de comarques del Pirineu i el Prepirineu, amb precipitacions per sobre dels 20 mil·lilitres per cada 30 minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs “aniran acompanyats de tempesta i és possible que localment de calamarsa”. Amb aquesta previsió, tot el territori afectat entra en grau de perill 2, o moderat, per pluja i possibles inundacions. En concret, el Meteocat indica possibles estralls a la Selva, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça.
Sobre aquestes previsions, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat des del migdia fins al vespre al terç nord del Principat. Les autoritats recomanen “precaució” als ciutadans que hagin de conduir o que tenen previstes activitats a l’exterior.
Dilluns, també tempestes
D’acord amb les previsions del Meteocat, la situació es calmarà majoritàriament la nit de diumenge, i romandrà estable el matí de dilluns, amb alguns xàfecs ocasionals a l’interior de les comarques gironines, al Ripollès o al Berguedà. La situació es tornarà a complicar la tarda i el vespre de dilluns, a la mateixa part del territori; si bé el Servei Meteorològic afegeix també la Vall d’Aran a la zona de precipitacions intenses, i queda fora la Selva, juntament amb la resta del litoral. D’acord amb les estimacions dels especialistes, les tempestes podran ser d’especial intensitat, amb component elèctric, al Ripollès, al Berguedà, a l’Alt Urgell i al Pallars Sobirà. La regió costanera de Girona i l’Empordà romandran immunes a les pluges, si bé a l’Alt Empordà s’espera que la tarda de dilluns deixi cels nuvolats. A la resta del país, el Meteocat espera cels clars, amb alguns núvols prims ocasionals.