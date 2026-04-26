Trump pateix un tercer intent d’assassinat en el punt més baix del mandat

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat víctima d’un nou intent d’assassinat. Un tirador ha accedit al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca, i ha disparat contra el mandatari, sense resultat. Trump ha estat evacuat il·lès de l’Hotel Hilton de Washington, a on se celebrava la vetllada. L’acusat, segons els mitjans locals, és Cole Allen un jove professor californià que s’allotjava al mateix establiment. Sense un perfil especialment polític, l’home havia compartit alguns missatges a les xarxes socials contraris als acomiadaments massius de treballadors federals impulsats pel departament d’eficiència governamental, l’anterior iniciativa que dirigia Elon Musk. Als volts de les 8 del vespre a Washington, Allen va ser aturat pels serveis de seguretat del president en el darrer control de l’hotel. Quan els agents s’hi van aproximar, va córrer per travessar el perímetre de seguretat, tot descarregant la seva arma en direcció al president. A més de dues armes de foc, la policia del districte Columbia hauria confirmat que portava “diversos ganivets”.
L’atemptat ha arribat en el pitjor moment de la presidència de Trump. D’acord amb les darreres enquestes agrupades pel tracking del New York Times, la ràtio d’aprovació de l’administració federal s’ha enfonsat per sota del 40%, un mínim històric en el segon any de mandat de qualsevol llogater de la casa blanca. Alguns enquestadors de prestigi, com ara l’escola de Dret de la universitat de Marquette, a l’estat de Michigan, assenyalen que la ràtio de ciutadans que veuen amb mals ulls l’acció de govern del líder ultraconservador supera els 20 punts. En aquest punt, el seu predecessor, Joe Biden, mostrava una mitjana negativa de 12 punts, prop de la meitat de la de l’actual president. Fins i tot el primer mandat trumpista va ser millor, amb un suspens generalitzat per només 13 punts percentuals. Cal recordar que la plataforma de Trump es va centrar a retallar el cost de la vida, un programa que va atraure els votants en plena crisi inflacionista del 2024. Un any i escaig després, la inflació torna a superar el 3%, i el barril West Texas, llavors als volts dels 64 dòlars, vola per sobre dels 100 a causa dels estralls de la guerra a l’Iran.
El primer atac, en plena campanya
Les circumstàncies, doncs, recorden a les del primer intent d’assassinat que va patir Trump, en un míting republicà a la ciutat de Butler, a Pensilvània. Llavors, el perpetrador va ser Thomas Crook, un jove votant registrat del partit Republicà que havia mostrat, d’acord amb l’FBI, comportaments “antisemites i anti-immigració” a les xarxes socials. Llavors, la bala va fregar Trump, i va resultar en la cèlebre fotografia del president amb un rajolí de sang a la cara aixecant el puny mentre era protegit pels seus guardaespatlles, una imatge que molts experts assenyalen com un moment clau de la campanya que el va portar a recuperar la Casa Blanca el 5 de novembre del 2024. Llavors, els estràtegs conservadors van fer servir l’incident com un actiu electoral, i van fonamentar la majoria que va portar el Great Old Party a aconseguir la seva primera majoria en el vot popular en més de dues dècades. Uns mesos després, Trump també va ser objectiu d’un atacant al seu camp de golf de West Palm Beach, a Florida; en aquest cas sense lamentar cap ferida.
Un “llop solitari” i la reforma de la Casa Blanca
En les primeres reaccions a l’atac, Trump no ha atribuït cap militància política al seu atacant. En una roda de premsa posterior al tiroteig, el mandatari ha descrit Allen com un “llop solitari”. Diversos espais digitals ultraconservadors, però, sí que han vinculat al tirador amb el partit Demòcrata; recollint suposades donacions a la campanya presidencial de Kamala Harris. Més enllà de qualsevol missatge polític, Trump ha fet servir l’atac per reclamar als tribunals que aixequin el veto a la seva proposta de reforma de la Casa Blanca, que inclou una nova sala de ball de costos milionaris. “Per coses com aquesta hem de comptar amb els atributs, com el saló de ball, perquè té vidre a prove de bales i a prova de drons. L’exèrcit ho recomana i el servei secret també”, ha declarat le president; que considera que, actualment, necessita “mesures de seguretat com mai abas s’havien vist”.