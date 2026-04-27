Trump atribueix el seu intent d’assassinat als “discursos d’odi demòcrates”

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tret ferro a l’intent d’assassinat que va patir dissabte al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca, celebrat a Washington. El dirigent ha atribuït el seu segon intent d’assassinat en tres anys als “discursos d’odi dels demòcrates”, unes narratives que considera “perilloses”, i ha al·legat que la violència política sempre ha existit al país, en una entrevista al canal CBS que ha estat recollida per Europa Press.
“Si fem la vista enrere 20, 40, 100, 200 o 500 anys, sempre ha estat allà. S’assassina a gent”, ha assenyalat el magnat republicà, que ha manifestat no estar segur que ara la violència política sigui “més gran que abans”, però ha alertat que el discurs d’odi dels demòcrates és molt més perillós que en el passat. L’atemptat va causar l’evacuació del president, així com de la seva dona, Melania Trump, i del seu gabinet. Tanmateix, assegura no estar preocupat perquè entén “com és la vida”, i ha advocat que es torni a celebrar en un termini de trenta dies, però amb “més seguretat i un perímetre de seguretat més ampli”.
En aquest sentit, creu que, malgrat l’existència de periodistes molt imparcials que li fan costat, “en gran manera” són persones molt liberals. De fet, ha criticat l’entrevistadora del programa al qual havia assistit, Norah O’Donnell, a qui ha instat a “avergonyir-se” per haver llegit un manifest que va deixar escrit l’autor de l’atac, Cole Allen, abans d’irrompre al sopar amb una arma de foc. A la nota, l’atacant expressava no estar disposat a “permetre” que “un violador, pedòfil i traïdor” taqui les seves mans amb els “els seus crims”. “Estava esperant que llegíssiu això perquè sou gent horrible”, s’ha defensat Trump argumentant que no ha violat és cap de les coses de la qual se l’acusa. Finalment, el líder de l’executiu estatunidenc ha assegurat que el policia ferit està al “cent per cent” i que va anar a l’hospital perquè li van demanar.
Demanda a la Casa Blanca
El Departament de justícia dels Estats Units ha instat a la Fundació Nacional per a la Conservació del Patrimoni Històric, el grup que ha denunciat l’executiu nord-americà pel projecte de saló de ball del president Trump, perquè retirin la demanda després del tiroteig de dissabte al sopar de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca. “La seva demanda posa en risc la vida del president, la seva família i el seu personal. Espero que l’incident d’ahir l’ajudi a comprendre la ximpleria d’una demanda que, literalment, només té el propòsit de detenir el president a qualsevol preu”, ha indicat el fiscal general interí, Todd Blanche, en una carta difosa a les seves xarxes socials dirigida a la defensa de la fundació, Greg Craig.
El fiscal ha advertit que si la Fundació Nacional per a la Conservació no retira la demanda abans d’avui a les 9.00 del matí (hora local), “el govern sol·licitarà que es revoqui la mesura cautelar i es desestimi el cas, arran dels extraordinaris esdeveniments d’ahir a la nit”. Aquest saló de ball, ha afegit Blanche, “garantirà la seguretat del president durant les pròximes dècades i evitarà futurs intents d’assassinat a l’hotel Hilton de Washington”.