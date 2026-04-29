La cleca de Carles III a Trump: com si fos Hugh Grant a ‘Love Actually’

El sopar d’estat a la Casa Blanca entre el rei Carles III d’Anglaterra i Donald Trump ha viscut un moment a mig camí entre la sàtira i la tensió. El monarca ha aprofitat el seu discurs per referir-se a unes declaracions que el president nord-americà va fer el passat mes de gener a la Cimera de Davos. En aquesta intervenció, Trump va assegurar que els països europeus “parlarien alemany” si no fos pel paper de Washington en la derrota de l’Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial.
La resposta de Carles III s’ha fet esperar gairebé quatre mesos, però ha agafat completament per sorpresa el dirigent nord-americà. “Recentment, va comentar, senyor president, que si no fos pels Estats Units, els països europeus parlarien alemany. M’atreveixo a dir que, si no fos per nosaltres, vostès parlarien francès“, ha ironitzat el monarca. Després de les paraules del seu convidat, Trump s’ha girat cap a les persones que omplien la sala com buscant complicitat i en una reacció on se’l veu força incòmode, com no acabant d’entendre si és una broma o no.
L’escena recorda una mica al discurs del primer ministre britànic que Hugh Grant fa a la pel·lícula Love Actually (2003), on també partint de la sàtira aprofita per plantar-li un clatellot en tota regla al president nord-americà que l’acompanya al faristol.
Trump posa a prova la neutralitat de la corona britànica
En el seu discurs, Trump ha volgut posar a prova la neutralitat de la corona britànica assegurant que Carles III està d’acord en el fet que l’Iran no pot tenir mai una arma nuclear. “En Carles està d’acord amb mi”, ha dit el president nord-americà, tot celebrant la feina feta al Pròxim Orient i haver “derrotat militarment l’adversari”.