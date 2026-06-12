Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han fet una nova crida a la mobilització aquest dijous, després d’advertir que el conflicte educatiu està lluny de tancar-se. Les organitzacions han convocat una manifestació aquest diumenge a Barcelona i han avisat que el pròxim curs començarà amb noves vagues i protestes si el Departament d’Educació no presenta noves propostes per abordar les seves reivindicacions.
La marxa sortirà dels Jardinets de Gràcia a les 11.30 hores i finalitzarà a la plaça Catalunya, on els sindicats faran diversos parlaments. La convocatòria arriba només deu dies després que els docents rebutgessin en referèndum el preacord assolit entre Educació i diversos sindicats, i pocs dies després de la multitudinària manifestació que va recórrer Barcelona coincidint amb la visita del papa Lleó XIV.
“L’educació ha tocat fons”
El portaveu d’USTEC, David Caño, ha assegurat que la situació de l’educació pública catalana és crítica i ha defensat la necessitat d’una nova llei educativa. Segons el sindicat majoritari, el sistema pateix un dèficit estructural de recursos després d’anys d’infrafinançament. Els representants sindicals denuncien que Catalunya destina actualment menys del 3% del PIB a educació, molt lluny del 6% que fixa la legislació vigent. Per això, volen aprofitar les pròximes setmanes per impulsar un debat de fons sobre el model educatiu i situar el català, la reducció del fracàs escolar i la millora de les condicions laborals entre les prioritats del pròxim curs.
Des de la CGT, Ingrid Chavarria ha anat un pas més enllà i ha afirmat que la mobilització ja no respon només a demandes laborals. “Es tracta de salvar l’educació pública“, ha defensat, tot reclamant el suport de tota la societat.
Pressió sobre Niubó
Les noves advertències arriben després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurés aquesta setmana que el curs vinent començarà amb normalitat i expressés la confiança que el conflicte es pugui reconduir. El Govern manté la voluntat de desplegar el preacord rebutjat pels docents i defensa que ha posat sobre la taula una proposta amb recursos sense precedents. Malgrat això, USTEC ja ha deixat clar que no es reunirà amb la consellera Esther Niubó mentre no hi hagi una nova oferta formal. El sindicat reclama una negociació “real”, amb documents, compromisos verificables i capacitat efectiva per arribar a acords.
Amb aquest escenari, els sindicats preveuen mantenir la pressió durant els pròxims mesos i convertir l’inici del curs 2026-2027 en un nou front de confrontació amb el Govern.