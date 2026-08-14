Felip de Borbó apareix a les portades de les revistes del cor moltes vegades, però ben poques -o gairebé mai- de la manera en què se l’ha vist en aquesta última ocasió. El rei espanyol ha estat captat pels paparazzi en banyador, una imatge difícil de veure perquè la Zarzuela sempre protegeix aquesta part de la seva intimitat. Ara no ha pogut evitar que es filtri… o ha motivat la seva publicació? Des de Lecturas han contactat amb una experta en protocol que posa aquesta possibilitat sobre la taula, ja que considera que afavoreix a la imatge del monarca mostrar-se més natural.
Les imatges les han aconseguit a Mallorca, l’illa preferida de la família reial per passar el mes d’agost. Després dels actes protocol·laris de rigor que han de protagonitzar cada any, Letícia, Elionor i Sofia han posat rumb a un destí desconegut com fan sempre. Felip, però, s’ha volgut quedar uns dies més per poder veure l’eclipsi i passar uns dies de solter amb els amics. L’empresari Jaime Anglada, amb qui manté amistat des de fa anys, s’ha recuperat de l’accident de cotxe greu que va tenir l’any passat i s’ha afegit al grup d’homes que han sortit a navegar per les aigües cristal·lines.
Les fotos els mostren relaxats, amb converses sense pressa i una complicitat evident. Es nota que s’ho estan passant d’allò més bé, vivint la bona vida, unes imatges que ha analitzat una experta en protocol per veure quin efecte poden tenir. María José Gómez Verdú ha donat les claus d’aquesta filtració. Creu que és molt positiu per a la monarquia oferir aquesta imatge de naturalitat: “La imatge de Felip de Borbó gaudint dels seus amics l’humanitza més que qualsevol campanya institucional“.
L’experta considera que veure’l navegar, en banyador o gaudint d’una afició personal l’introdueix en una nova dimensió, “la de l’home que existeix més enllà de la institució”. No diu, aquí, que també pot fer ràbia veure’l gaudir d’una jornada que només pot permetre’s gent benestant.
Com interpreta una experta les vacances per separat de Felip i Letícia?
L’experta insisteix que és positiu, des del punt de vista de la imatge, que el monarca es mostri dins d’una normalitat amb amics, aficions i moments de desconnexió. Que només se’l vegi seriós i en actes protocol·laris fa que transmeti autoritat, però l’envolta en una aura de fredor que no els afavoreix: “Felip pot resultar més proper en aquestes hores perquè sembla que no estigui representant res“.
En aquestes vacances, s’han sabut moltes més coses sobre les activitats extraoficials de Felip i gairebé res de Letícia. Això creu que està més que pensat perquè necessiten afavorir-lo a ell. Han trobat una nova manera d’arribar a l’equilibri de ser transparent sobre la seva vida privada, com li demanen molts, però fins a un límit? María José troba que és una bona imatge per a la imatge de la corona perquè ofereix una imatge més moderna del monarca.
I com interpreta que passin part de les vacances separats? Perquè els més malpensats diran que és un indicatiu que travessen problemes. L’experta aplaudeix que no estiguin reproduint el mateix model de generacions anteriors. Felip i Letícia tenen els seus propis interessos i els seus respectius grups d’amics, així que resulta natural que vulguin tenir el seu espai. Sigui com sigui, els detractors del monarca continuaran destacant tots els aspectes negatius d’una figura imposada que costa milers i milers d’euros cada any.