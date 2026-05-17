Felip de Borbó ha acabat traient a la llum, una mica sense voler, una de les aficions més desconegudes de la seva filla Elionor. De la princesa espanyola, de qui acaben de confirmar que estudiarà Ciències Polítiques en una universitat pública de Madrid, se sabia que era una apassionada de les ciències. Li agraden les noves tecnologies i tindria molta mà amb temes informàtics, de la mateixa manera que sempre hauria tingut facilitat per aprendre idiomes. Ara bé, del que ha parlat el pare en aquesta ocasió no té res a veure amb res d’això.
En un acte que ha tingut lloc aquesta setmana al Palau del Pardo, on ha rebut els guanyadors d’un concurs amb estudiants que havien de respondre què era un rei per a ells, Felip ha estat molt atent veient tots els projectes que li mostraven. Estava parlant amb una d’elles, que havia preparat un dibuix, quan va deixar anar una confessió que ha sorprès perquè mai no ho havien dit en públic: “Saps que a Elionor també li agrada molt dibuixar?”.
Per primera vegada, el monarca espanyol va parlar d’una afició de la que mai no s’havia tingut coneixement. El va emocionar, per exemple, quan la noia va ensenyar-li que havia fet un dibuix d’Elionor i Sofia que demostrava la bona relació que tenen les germanes. Ell, espontani, va reaccionar davant la càmera: “Què bo!”.
Sí que és cert que Letícia havia mencionat, fa un temps, que guardava tots els dibuixos que li havien fet les filles des que tenien uns cinc anys. Doncs bé, aquestes paraules de Felip fan pensar que no només era una cosa digna de quan eren més petites sinó que manté la il·lusió per plasmar què pensa i per entretenir-se dibuixant. Tenen temps i tota una vida acomodada que li permet fer-ho, això segur.
Elionor començarà els estudis universitaris el pròxim mes de setembre
Elionor sempre ha estat de ciències, això ho han filtrat a la premsa les persones que la coneixen. Ara bé, resulta que també té una part creativa si fem cas al Borbó. Bona estudiant, militar, bona nena, poliglota, rosseta d’ulls blaus… estan obstinats en deixar clar que és un molt bon partit.
Aquest estiu acabarà la seva formació militar i això permetrà, a partir del setembre, que se sàpiguen més coses d’una Elionor que començarà l’etapa universitària. És poc probable que visqui les aventures esbojarrades habituals d’aquesta edat, ja que no li ho permetran i estarà envoltada de guardaespatlles constantment. Però algun dels seus companys filtrarà fotografies de les festes a les que pugui escapar-se?