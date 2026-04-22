La família reial està trencada des de fa molt de temps, però ho havien intentat dissimular per evitar comentaris desagradables a la premsa. Que tampoc no és que s’hagin esforçat massa, però sí que de tant en tant han convidat Sofia de Grècia a una foto familiar. Ara, la revista Semana ha estat investigant i arriba a la conclusió que han decidit deixar d’actuar: “La ruptura és total i no es preocupen per guardar les aparences“. Cada vegada són més visibles les tensions entre els dos grups, el que formen Felip i Letícia contra el de Joan Carles i les filles.
I la informació que ha arribat a Monarquía Confidencial, el mitjà especialitzat en la família reial, arriba a la mateixa conclusió: “La ruptura entre Felip i Joan Carles sembla que no cessa. L’emèrit, en la intimitat, ha anat una passa més enllà“. Aquesta última setmana, el Borbó pare ha concedit unes declaracions potents a Le Figaro on lamentava que el seu fill ho tingués difícil amb Pedro Sánchez. Al seu fill no li haurà agradat, és clar, però ell justifica les seves paraules: “He dit el que ell no s’atreveix a dir“, hauria assegurat al seu entorn més proper.
Joan Carles de Borbó, “fart i frustrat”
“El sentiment que domina actualment a l’emèrit és de profund afartament i frustració“, arriben a dir. I és que li faria ràbia veure que Felip té poc marge de maniobra: “Ell faria les coses d’una altra manera“. Que Joan Carles opini sobre política nacional des de l’estranger pot provocar problemes a la corona, raó per la qual s’hauria vist forçat a fer un altre toc d’atenció al pare.
Se li demana prudència extrema i que eviti qualsevol tipus d’ingerència que pugui comprometre la neutralitat de la institució. I, una vegada més, l’emèrit fa cas omís a tot: “Li entra tot per una oïda i li surt per l’altra. No fa cas i és que tampoc no vol estar callat”.
Joan Carles de Borbó ha arribat a una edat en què comença a ser el típic avi rebel sense ganes de pensar en les seves accions abans de dur-les a terme. Deu tenir el fill ben calentat, sobretot ara que veu que les germanes donen suport al pare en tot el que fa estigui equivocat o no. Tot un despropòsit que els separa, encara més, com a família.