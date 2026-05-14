Cristina de Borbó s’ha comprat un pis a Pedralbes que pretén acaba convertint en la seva residència habitual ara que marxarà definitivament de Ginebra. Amb el que no comptava era que Iñaki Urdangarin també escolliria la capital catalana com a base d’operacions, però en el seu cas té a veure amb un tema professional perquè també ha instal·lat l’oficina de la seva empresa en la capital catalana.
La negociació del divorci no va ser fàcil de gestionar i ben aviat vam adonar-nos que no tindrien una relació gaire cordial després de tot allò. La notícia que Iñaki també tornaria a Barcelona no deu haver-li fet massa gràcia, a germana de Felip de Borbó. Ells que van casar-se i que van viure aquí durant moltíssims anys, ara hi tornen però cadascú per la seva banda. Mentre que ella està vivint al pis de la zona alta amb el fill, amb el Pablo, ell opta per quedar-se en hotels.
Des de Vanitatis han volgut preguntar al seu entorn com estan gestionant aquesta alta probabilitat que hi ha a que comencin a trobar-se. I, sorprenentment, han sabut que l’exparella havia acordat un pacte no escrit. En què consistia? Quan van saber que ambdós estarien a Barcelona amb freqüència, van dir que intentarien no coincidir: “Han parlat perquè cadascú ac la seva vida de manera que no es creués amb la de l’altre”. Ara bé, no ha estat així.
Els vam veure coincidir en un partit d’handbol del fill i la premsa no fa més que fotografiar Iñaki i la seva nova parella, Ainhoa Armentia, que l’acompanya moltes vegades en la seva nova vida a Catalunya. L’últim lleig cap a la mare dels seus fills? Haver acudit al seu restaurant preferit, el Upper Lounge, on se la veu sopar cada dilluns. Ell hi ha anat amb l’Ainhoa en una nova provocació? També se l’ha vist al gimnàs al que estava apuntada ella quan vivia aquí.
Diuen des del mitjà digital que serà fàcil que tornin a trobar-se, ja que ambdós comparteixen amics i aficions, a més a més que es mouen pels mateixos ambients. Aquesta setmana, de fet, han estat tots tres aquí.
Aquesta és la nova realitat dels qui fossin matrimoni, que hauran d’acostumar-se a posar bona cara quan es vagin trobant pels llocs.