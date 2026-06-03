Felip de Borbó i Letícia han protagonitzat una escena d’aquelles que fan, de tant en tant, les parelles que fa molts anys que estan junts. Ha passat més de dues dècades des que iniciessin una relació de la que pràcticament no se sap res perquè mantenen un hermetisme molt fort. Una altra prova d’això? Que des de la família reial hagin esborrat la part més còmplice del vídeo, un gest que no ha passat desapercebut pels periodistes que estaven allà. Entre ells destaca Pilar Eyre, que no ha dubtat a publicar què va passar exactament durant el brindis que va fer el monarca espanyol el dia de les Forces Armades.
L’escena era la següent: Felip, amb la copa de vi negre a la mà, i amb la dona i la filla a costat i costat. La idea era alabar públicament Elionor, a qui ha posat pels núvols per tot el que ha fet en aquests tres anys de formació militar. Poc abans, els havíem vist en la desfilada: “Elionor mira de reüll i amb adoració el seu pare, que li dirigeix gairebé sense voler un petit somriure amb els llavis”, descriu la periodista catalana a Lecturas. Drets i marcials, molts consideren que són “una fotocòpia” l’un de l’altre.
En el brindis, al Borbó se l’ha vist emocionat i summament orgullós de la seva nena, la flamant princeseta espanyola: “Elionor ha conclòs aquest cicle de tres anys amb molt d’esforç i brillantor, així com també ha acabat amb gran esforç i de forma brillant… això ho puc dir, no? Soc el seu pare! Com a comandament suprem, ja veurem“, deia entre riures. Letícia, al seu costat, s’hauria adonat ràpidament que encara volia dir alguna més i l’hauria mirat amb una mirada d’aquelles que ho diuen tot sense necessitat de ser acompanyades per cap advertència. Li estava dient que callés, sense dir-ho en veu alta, i l’altre ho va captar al segon.
“Com que la gent estava a gust, Felip anava a afegir alguna cosa més quan va advertir que s’havia passat del temps previst i va mirar Letícia com un nen amb por. De fet, va tartamudejar un ja acabo equivalent a aquell mític deixa’m acabar de la petició de mà. Tots, inclosa la reina, deixen anar una rialla“, comparteix. Aquest va ser un moment “simpàtic“, assegura Pilar Eyre, per la qual cosa no entén per què ho han esborrat del vídeo que han publicat en el perfil oficial que tenen a Instagram. Quina teoria té? Que no volen que els ciutadans pensem que Felip i Letícia són com Pepa i Avelino, el matrimoni gran que sempre s’estava discutint a Escenas de matrimonio.
El vídeo d’Elionor fent paracaigudisme, viral a les xarxes socials
La família reial ha engegat una campanya per enlluernar la figura d’Elionor, qui protagonitza les últimes publicacions que han fet a les xarxes socials. Més enllà de les paraules orgulloses del pare, també han compartit el vídeo i les fotos del salt en paracaigudes amb què celebra haver completat amb èxit aquesta formació militar.
L’aristòcrata i mig centenar de companys de l’Acadèmia General de l’Aire han completat una instrucció preparatòria per al primer salt i han volgut presumir-ne. Sorprenentment, són molts els monàrquics que ho han celebrat i que l’han felicitat en uns missatges públics plens de floretes.
Uns Borbons que confien que Elionor serà el seu futur i que, per això, van preparant el terreny perquè la resta de monàrquics se l’estimin.