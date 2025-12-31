Quin programa veuen Felip i Letícia a televisió la nit de Cap d’Any?

Felip i Letícia també sintonitzen la televisió durant la nit de Cap d’Any, si fem cas a la informació que ha compartit José Mota en l’última entrevista que ha concedit. El còmic estava promocionant el seu programa d’humor al mitjà digital Informalia quan, de sobte, ha tret a la llum que els monarques espanyols li han confessat que sempre escullen TVE per a l’última nit de l’any perquè volen veure el seu espai de gags i bromes. Costa d’imaginar la parella de royals davant del sofà rient-se amb els acudits dolents i les imitacions de l’humorista, però això diuen que fan sempre abans de les dotze campanades.
Sempre que s’ha trobat amb Felip VI, diu que ha estat “molt agradable” amb ell. I, com dèiem, sembla que una vegada va confessar-li que veuen el seu especial de Cap d’Any cada any: “Em va explicar que el veuen amb molt de gust i amb la companyia de les seves filles“. A més a més, li fa gràcia que li ho digués després d’haver-lo imitat: “Felip de Borbó té molt sentit de l’humor i la reina també m’ho ha comentat“. “Sempre que faig una paròdia intento fer-ho des de la banda constructiva perquè l’humor és una llavor que, caigui on caigui, farà florir alguna cosa”, diu quan li pregunten sobre la pressió afegida que li suposa saber que el veuen des de la Zarzuela.
José Mota nega que TVE li imposi absolutament res a l’hora de preparar l’especial de Cap d’Any: “No m’imposa res i ho he de dir ben alt. Ni amb un govern ni amb un altre, mai no m’han demanat treure res. El programa podrà agradar més o menys, però sempre està en la mateixa regularitat i he treballat sempre amb plena llibertat a TVE”. Quan deixarà de fer-ho? El dia que no es diverteixi.
José Mota s’ha plantejat agafar-se la baixa en algun moment?
Realment, no s’entendria la nit de Cap d’Any a televisió sense José Mota. Que faci un retrat còmic sobre l’any agrada als seus fans, que aplaudeixen que sempre escrutini els polítics de torn amb algunes de les seves paròdies. Aquesta nit, per exemple, el veurem imitar per primera vegada Óscar Puente. Aquesta ha estat una incorporació d’última hora pel tema dels trens: “Intento agafar l’essència dels personatges, però mai no imito la veu perquè ja hi ha grans imitadors per fer allò. Mai no faig imitacions sagnants i tampoc no he tingut problemes amb cap dels polítics“.
Fa molts anys que veiem a José Mota fer riure la nit de Cap d’Any. Ha tingut algun moment de voler llançar la tovallola? Ara que Andreu Buenafuente ha anunciat que suspendria la seva agenda per un excés de càrrega laboral, li han preguntat sobre el tema: “Per sort mai no he tingut un moment d’estrès tan gran fins a aquell nivell. Entenc perfectament que ell hagi considerat que hagi de fer-ho perquè està sotmès a un estrès molt fort perquè ell produeix i està a primera línia de pantalla”.