Diuen que l’esmorzar és l’àpat més important del dia. Ens ha de donar energia per afrontar les hores que queden al davant i molts especialistes remarquen que l’equilibri a l’hora de preparar-lo ajuda a portar un estil de vida saludable. Les dietes i les curiositats sobre què menja la família reial espanyola sempre generen molt interès, però una d’elles especialment. Més d’un cop s’ha parlat dels gustos que té Letícia, dietes extremes, preferències o aliments prohibits. Ha estat objecte de crítiques per la seva suposada vinculació amb la dieta Perricone –que consisteix a menjar un plat únic i distribuir les ingestes diàries en tres moments de la jornada–, i fins i tot s’ha qüestionat que mantingui una dieta vegana, cosa que va negar en una conversa molt curiosa amb la periodista Emilia Landaluce. Allà també va admetre que els seus plats preferits són uns pedrers i unes rostes, dues receptes fortes i de triperia. Ara bé, com comença la jornada Letícia?
L’esmorzar de Letícia: alt en proteïna i amb un substitut pel cafè
Es parla moltíssim del físic de Letícia i de la figura que manté gràcies a l’esport i una dieta molt sana i equilibrada basada en aliments rics en antioxidants, proteïnes d’alta qualitat i allunyada de productes que no li recomanen, com la síndria, el plàtan o la taronja. Llavors com és l’esmorzar Letícia? És més de llet amb cacau o prefereix un cafè descafeïnat? El Economista recull els detalls d’un dels àpats més importants del dia, aplicant les guies de la dieta Perricone. Davant alternatives que tenen més sucres o farines, la mare d’Elionor i Sofía opta per un plat que sigui més saciant. I què inclou? Entre els plats que prepararien per a ella hi ha una truita elaborada amb tres clares i un rovell, acompanyada de 150 grams de salmó fresc a la planxa. El salmó és una gran font d’omega-3, a més a més de proteïnes d’alta qualitat.
Un toc dolç per complementar-ho
Per complementar aquest plat, Letícia opta per afegir mitja tassa de civada cuita, també conegut com a porridge, una recepta carregada de fibra i molt saludable en què incorpora un toc dolç amb una mica de meló o fruits vermells, que aporten vitamines i ajuden a combatre l’envelliment cel·lular. Ara bé, fa un temps va sortir a la llum que Letícia no prenia cafè i ho substituïa amb una altra beguda que l’ajudaria a combatre la son. Segons la revista Lecturas, basant-se en la citada dieta, s’haurien de prendre tres tasses de te verd cada dia. Les infusions contenen menys cafeïna i ofereixen propietats antioxidants, que ajuden a mantenir la concentració. Tot plegat, una manera de veure què pren per a esmorzar Letícia i poder sentir-se una mica royal un matí.