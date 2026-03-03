Letícia té un nucli familiar molt concret, amb els pares divorciats -i les seves respectives parelles-, les germanes i les nebodes. Sempre ha intentat ser hermètica sobre aquest punt de la seva vida, però això no ha impedit que se sàpiga que una de les germanes va suïcidar-se i que el seu pare ha criat la filla de la seva parella actual. Aquesta germanastra havia estat fora del radar de la premsa rosa, però ara s’ha sabut que ha format part de la família paterna de la monarca espanyola tots aquests anys.
Ana Togores, la dona de Jesús Ortiz, va aportar al matrimoni una nena que havia tingut en un matrimoni anterior. Quan es van conèixer, ella només tenia 9 anys així que podríem dir que pràcticament s’ha criat amb ells. Això sí, han aconseguit preservar el seu anonimat fins al punt que les revistes no saben com es diu, quants anys té, de què treballa, quina relació té amb Letícia…
Sí que s’ha sabut que el pare de Letícia i la nena haurien “congeniat” des del principi o, almenys, això asseguren des de la revista Lecturas. A les úniques fotos que haurien aconseguit els paparazzi, es faria evident l’estima que Jesús té cap a l’única filla de la seva dona. Van conviure unes quantes dècades a la casa de Madrid que comparteixen i deixen clar que s’ha convertit en un “segon pare” per a ella.
De la dona del seu pare diuen que és “encantadora, formal i tranquil·la”. Mai no ha volgut parlar amb la premsa i això que l’han perseguit molt els reporters perquè, evidentment, ha tingut relació amb Letícia i la família reial. La relació de la dona de Felip de Borbó i ella ha estat “boníssima”, diu la gent que les coneix, i sembla que li agrada que sigui una dona molt discreta. De fet, recorden que no va voler acudir a la boda de Felip i Letícia perquè creia que “no era el seu lloc”. Sí que va acudir als batejos i les comunions de les filles, en considerar que era un acte més privat.
La vida de jubilat del pare de Letícia
El pare de Letícia tampoc no ha volgut col·laborar mai amb l’expectació que envolta la seva filla. El 2021 va jubilar-se i, des de llavors, el periodista ha desaparegut encara més del mapa. Va dir, en el seu moment, que necessitava “temps” per a la seva família “i les seves coses”. Als 72 anys, va marcar-se una rutina nova. Ell mateix ha parlat amb El Faro de Vigo per explicar que ara, cada matí, fa esport i dona classes de guitarra.
“La lectura també ocupa part del seu dia a dia, a més a més de tocar el piano de tant en tant”, afegeixen. Sembla que va plantejar-se escriure les memòries, però sabia que això hauria alimentat “morbositats innecessàries” i no volia “donar motius” a ningú per “omplir pàgines”: “Tinc més a perdre que a guanyar, no val la pena”, va confessar. Ara, les seves opinions es poden llegir a la revista Escritura Pública que dirigeix la seva dona. Ara bé, aquí no parla de la relació familiar sinó dels viatges que fa per Espanya.