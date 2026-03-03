Letizia tiene un núcleo familiar muy concreto, con los padres divorciados -y sus respectivas parejas-, las hermanas y las sobrinas. Siempre ha intentado ser hermética sobre este punto de su vida, pero esto no ha impedido que se sepa que una de las hermanas se suicidó y que su padre ha criado a la hija de su pareja actual. Esta hermanastra había estado fuera del radar de la prensa rosa, pero ahora se ha sabido que ha formado parte de la familia paterna de la monarca española todos estos años.

Ana Togores, la mujer de Jesús Ortiz, aportó al matrimonio una niña que había tenido en un matrimonio anterior. Cuando se conocieron, ella solo tenía 9 años así que podríamos decir que prácticamente se ha criado con ellos. Eso sí, han logrado preservar su anonimato hasta el punto que las revistas no saben cómo se llama, cuántos años tiene, de qué trabaja, qué relación tiene con Letizia…

Sí que se ha sabido que el padre de Letizia y la niña habrían “congeniado” desde el principio o, al menos, eso aseguran desde la revista Lecturas. En las únicas fotos que habrían conseguido los paparazzi, se haría evidente el cariño que Jesús tiene hacia la única hija de su esposa. Convivieron unas cuantas décadas en la casa de Madrid que comparten y dejan claro que se ha convertido en un “segundo padre” para ella.

De la mujer de su padre dicen que es “encantadora, formal y tranquila”. Nunca ha querido hablar con la prensa y eso que la han perseguido mucho los reporteros porque, evidentemente, ha tenido relación con Letizia y la familia real. La relación de la mujer de Felipe de Borbón y ella ha sido “buenísima”, dice la gente que las conoce, y parece que le gusta que sea una mujer muy discreta. De hecho, recuerdan que no quiso acudir a la boda de Felipe y Letizia porque creía que “no era su lugar”. Sí que asistió a los bautizos y las comuniones de las hijas, al considerar que era un acto más privado.

La vida de jubilado del padre de Letizia

El padre de Letizia tampoco ha querido colaborar nunca con la expectación que rodea a su hija. En 2021 se jubiló y, desde entonces, el periodista ha desaparecido aún más del mapa. Dijo, en su momento, que necesitaba “tiempo” para su familia “y sus cosas”. A los 72 años, se marcó una nueva rutina. Él mismo ha hablado con El Faro de Vigo para explicar que ahora, cada mañana, hace deporte y da clases de guitarra.

“La lectura también ocupa parte de su día a día, además de tocar el piano de vez en cuando”, añaden. Parece que se planteó escribir las memorias, pero sabía que eso habría alimentado “morbosidades innecesarias” y no quería “dar motivos” a nadie para “llenar páginas”: “Tengo más que perder que ganar, no vale la pena”, confesó. Ahora, sus opiniones se pueden leer en la revista Escritura Pública que dirige su esposa. Sin embargo, aquí no habla de la relación familiar sino de los viajes que hace por España.