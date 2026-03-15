Sofía de Borbón ha seguido los pasos de sus tías, quienes fueron infantas españolas, y se ha ido a estudiar a una universidad extranjera como hicieron ellas mientras el heredero -o la heredera, en este caso- cursaba la carrera militar. La hija pequeña de Felipe y Letizia se encuentra en Lisboa en el primero de los tres años de estudios superiores que está cursando, una educación que confían que la ayude a hacerse un lugar en el mundo laboral y que, al mismo tiempo, le permita tener tablas en los actos de la Corona a los que deba asistir como representante. Siempre han justificado desde Zarzuela la gran cantidad de dinero que están gastando en sus estudios, siempre en centros más privados, claro… Quieren que sea una buena preparada como el padre. Ahora bien, hay algo que se le resiste y no esperaban que se destacara en público esta desventaja.

La revista Lecturas ha hablado con una experta en protocolo y etiqueta, que analiza qué futuro le espera a la hermana pequeña de la que en teoría ha de ser la futura reina española. A sus casi 19 años, Sofía aún no ha pronunciado ningún discurso en público y muchos lo interpretan como una carencia. Los más monárquicos dirán que esta es una estrategia pensada, desde los asesores de la familia real, para rodear de más revuelo la primera vez en que hable ante los medios. Prácticamente no se la ha escuchado nunca y no se sabe, como quien dice, ni cómo es su voz. ¿Cómo es que la mantienen en esta burbuja?

Sofía de Borbón tiene una carencia si hacemos caso a los expertos | Europa Press

Sofía de Borbón, en una burbuja y sin discursos en público

Esta experta, Gómez Vergú, cree que se trata «de una decisión estratégica» por parte de la institución y no tanto como una decisión personal de la aristócrata: «El primer discurso no es solo una intervención, sino un gesto institucional que marca una etapa». Y es que, habitualmente, cuando se produce un primer discurso se busca que el contexto tenga un significado especial, una conexión con los valores que quiere reflejar que estas primeras declaraciones tendrán un carácter memorable y coherente con su proyección pública del futuro.

«La formación que reciben los miembros de la familia real en materia de comunicación, representación y oratoria es muy cuidadosa», añade. No es una «tarea pendiente» que no hayan cumplido con ella, el hecho de que tenga que hacer discursos, sino que creen que están pensando bien cuándo hacerla hablar porque antes han tenido que decidir cuál será el tono o el papel público que deberán construir para ella. Mientras que Leonor pronuncia cada vez más discursos -los cuales son analizados al detalle-, la hermana no ha dado este paso.

Esta es la versión que los deja mejor, claro, pero quizás deben pensar que aún no está preparada para dar este paso. Siempre se ha criticado que Letizia haya tenido a las niñas en una urna, ya que quería alargar el máximo tiempo posible su entrada en la agenda oficial. De momento, están dejando que haga su vida «privada» en Lisboa. Habrá que ver cuál es ese gran momento en el que dé la cara por primera vez.