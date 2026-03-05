Sofia de Borbón está estudiando el primer año de Universidad en el extranjero, en Lisboa, la sede de una carrera universitaria internacional que ofrece la posibilidad de cursar cada uno de los tres años en una ciudad europea diferente. Solo quedan un par de meses para que finalice el primer curso, un momento en que debe notificar qué decisión tomará de cara al próximo septiembre. ¿Se trasladará de ciudad otra vez?

La revista Semana ha podido acceder al plan de estudios del grado que estudia, el de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, allí, se especifica que le ofrecen tres posibilidades. Hay tres tipos de itinerarios que puede elegir: el de Emprendimiento de sostenibilidad e impacto social, el de Emprendimiento digital o el de Proyecto de investigación. Explicamos en qué consiste cada uno de ellos para saber qué quiere hacer la hija menor de Felipe y Letizia, que accederá al mercado laboral cuando termine esta formación universitaria.

La hija menor de Felipe y Letizia está estudiando en el extranjero | Europa Press

¿Qué itinerarios puede seguir Sofia de Borbón a partir del segundo curso de Universidad?

En caso de que Sofia escogiera el primer itinerario, el de Emprendimiento de sostenibilidad e impacto social, obtendría un certificado pensado para aquellos estudiantes que quieren dedicarse a empresas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la educación, el racismo o las desigualdades.

La segunda opción, como su nombre indica, está diseñada para los jóvenes que quieran aventurarse en la creación digital. En este caso, se les pide que busquen una solución digital para explorar una oportunidad empresarial o social. Y, finalmente, podría hacer un proyecto de Investigación individualmente o en equipo con alguno de los becarios de la Universidad.

Sofia de Borbón, en la foto oficial de su traslado a Lisboa | Europa Press

Este año lo ha cursado en Lisboa, mientras que el siguiente lo pasará en París y, finalmente, terminará la carrera desde Berlín. En cuanto a las prácticas, puede elegir hacerlas en entidades y empresas internacionales de renombre con las que tienen convenio como la OECD, el Institute of Electronic Business, el Climate Action, L’Oréal o Amazon, entre muchas otras. Desde la Casa Real no han confirmado qué tiene previsto hacer, pero aseguran que informarán cuando haya una decisión tomada.