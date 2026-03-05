Sofia de Borbó està estudiant el primer any d’Universitat a l’estranger, a Lisboa, la seu d’una carrera universitària internacional que ofereix la possibilitat de cursar cadascun dels tres anys en una ciutat europea diferent. Només queden un parell de mesos perquè finalitzi el primer curs, un moment en què ha de notificar quina decisió pendrà de cara al pròxim setembre. Es traslladarà de ciutat una altra vegada?
La revista Semana ha pogut accedir al pla d’estudis del grau que estudia, el de Ciències Polítiques i Relacions Interacionals i, allà, s’especifica que li ofereixen tres possibilitats. Hi ha tres menes d’itineraris que pot escollir: el d’Emprenadoria de sostenibilitat i impacte social, el d’Emprenadoria digital o el de Projecte d’investigació. Expliquem en què consisteix cadascun d’ells per saber què vol fer la filla petita de Felip i Letícia, que accedirà al mercat laboral quan acabi aquesta formació universitària.
Quins itineraris pot seguir Sofia de Borbó a partir del segon curs d’Universitat?
En cas que Sofia escollís el primer itinerari, el d’Emprenodoria de sostenibilitat i impacte social, obtindria un certificat pensat per a aquells estudiants que volen dedicar-se a empreses relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, el racisme o les desigualtats.
La segona opció, com el seu nom indica, està dissenyat per als jvoes que vulguin aventurar-se en la creació digital. En aquest cas, els hi demanen que busquin una solució digital per explorar una oportuntitat empresarial o social. I, finalment, podria fer un projecte d’Investigació individuament o en equip amb algun dels becaris de la Universitat.
Aquest any l’ha cursat a Lisboa, mentre que el següent el passarà a París i, finalment, acabarà la carrera des de Berlín. Pel que fa a les pràctiques, pot escollir fer-les a entitats i empreses internacionals de renom amb les que tenen conveni com l’OECD, l’Institute of Electronic Business, el Climate Action, L’Oréal o Amazon entre moltes altres. Des de la Casa Reial no han confirmat què té previst fer, però s’assegura que informaran quan hi hagi una decisió presa.