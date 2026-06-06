Jordi González i Marta Torné han tornat a coincidir, ara en un pòdcast en directe que ha fet moltíssima gràcia als seus fans perquè ha servit perquè treguin a la llum anècdotes hilarants. El presentador de Col·lapse, el programa de TV3 per als dissabtes a la nit, ha fet un parell de confessions al Podcastfest que demostren que és d’aquelles persones que fiquen la pota més del que els agradaria admetre.
La parella televisiva ha participat en aquestes 10 hores de programació en directe amb una conversa que posa sobre la taula, de nou, que es tenen molta confiança després de tants anys d’amistat. Poques vegades els havíem vist riure en públic d’aquesta manera, per això, ja que la Marta gairebé cau de la cadira en un atac de riure que li ha provocat el record d’un error garrafal del presentador.
Jordi González encara recorda la ficada de pota antològica que va protagonitzar fa uns anys quan el van convidar a la casa de la duquessa d’Alba. Es trobava en una de les 4.000 habitacions que té la casa quan, de sobte, va a apropar-se un home: “Resulta que estava casat amb una de les duquesses i jo, com que no sabia què dir-li, vaig veure un quadre impressionant i per dir-li alguna cosa vaig preguntar-li qui era aquell senyor“. El que no s’esperava? Posar-se vermell com un tomàquet de la vergonya que va fer-li sentir l’altre dient-li que no era un senyor, sinó la seva mare: “De veritat, t’ho prometo”, li ha dit reafirmant que era una anècdota real.
L’anècdota de Jordi González que ha fet gràcia a Marta Torné
En aquesta mateixa conversa, Jordi González ha provocat que molta gent esclatés en una rialla quan ha compartit una altra anècdota d’aquest tipus. El presentador no sabia on ficar-se quan va quedar en ridícul davant d’un músic català “molt famós” de qui no ha volgut donar el nom.
El Jordi i el músic van coincidir en una emissora de ràdio i el presentador va voler quedar bé amb una frase que se li va acabar girant en contra: “Li vaig dir que m’encantava el seu disc, que era mentida, i que sempre me’l posava al cotxe perquè m’encantaven les lletres de les seves cançons“. Davant d’això, el que no s’esperava era que l’altre esclatés amb un “però si faig música instrumental” que el va deixar en evidència.
Unes anècdotes que han permès que es conegui una faceta del Jordi González més esbojarrat.