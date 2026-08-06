Revolución mayúscula en TVE. La próxima temporada vendrá acompañada de muchos cambios tras un baile de sillas que pocos esperaban. La salida de Javier Ruiz está prácticamente confirmada y esta despedida provocará, irremediablemente, un efecto dominó. Muchos medios especializados dan por hecho su fichaje por La Séptima, el nuevo canal privado que ha impulsado José Miguel Contreras y un grupo de accionistas enfadados de PRISA.

Si hacemos caso a la información que saca a la luz El País, y que ha confirmado EFE, mañana viernes 7 de agosto será el último programa de Javier Ruiz al frente de Mañaneros 360. Estas fuentes indican que será Jesús Cintora el encargado de sustituirlo, un relevo natural que deja la silla vacía de Malas lenguas. Eso sí, esto no lo veremos hasta que vuelva de las vacaciones a finales de agosto.

Javier Cintora sustituirá a Javier Ruiz en TVE

Otra de las sorpresas es que darán la oportunidad a Gonzalo Miró para sustituir a este último al frente de un programa exitoso que ha ido ocupando más y más horas de directo, hasta el punto que ahora también cuenta con una versión nocturna. No lo ha hecho mal durante las vacaciones de Jesús Cintora y confían en que continúe recibiendo buenas críticas como su presentador principal de Malas lenguas.

Y, por tanto, también se debe llenar el hueco que deja Gonzalo Miró en Directo al grano. Este programa, que conducía con Marta Flich, contará con la incorporación de Martín Berreiro, dicen en Infobae.

¿Qué pasará con Silvia Intxaurrondo? ¿Vuelve a La hora de la 1?

Todo un lío y un montón de cambios a los que debemos sumar una duda. ¿Cuál será el destino de Silvia Intxaurrondo después de la denuncia que interpuso contra la cadena? ¿Continuará en La hora de La 1? Han pasado casi dos meses desde que se fue de vacaciones y, al parecer, podría volver al programa pronto. No tienen previsto buscarle un sustituto y tampoco pueden despedirla, en esta situación, así que todo continuará como si nada hubiera pasado.

En cuanto al resto de la programación, Aquí la tierra -que ahora es de producción propia- cerrará las tardes con Jacob Petrus de lunes a viernes, mientras que los domingos tendrá a Marc Santandreu al timón.

El catalán Jacob Petrus continuará en Aquí la tierra | TVE

¿Otra novedad? Que el fin de semana, TVE tendrá un programa de entretenimiento nuevo que será similar a Aquí la tierra, pero con algunos cambios y un par de presentadores que aún no se han confirmado. La clave es que ocupará el espacio de todo un clásico, Cine de barrio, que quedará relegado a La 2 con un formato nuevo sin plató ni colaboradores. Con todo, una programación con algunas alteraciones y, sobre todo, cambios de cara. Estas son las primeras filtraciones, pero seguro que tienen preparada alguna sorpresa para más adelante.