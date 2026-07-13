Jesús Cintora ha estado en el centro de la atención mediática durante todo el fin de semana debido a la escena dantesca que se produjo en su programa de TVE, Malas lenguas. Que una de sus colaboradoras saliera del plató entre lágrimas no se lo esperaba nadie, pero aún menos que acusara al presentador de haber «humillado absolutamente» en un discurso muy impactante que rápidamente se ha viralizado en las redes sociales. La protagonista ha sido Marta Gómez Montero, que llegó a decir que prefería «comer mierda» a continuar soportando esa situación: «No responderé, Jesús. Lo siento, pero no me volverás a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo para pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba y, al final, la mujer le pregunta al final qué comerán y el protagonista dice que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero mierda«.

Se quedó bien a gusto, eso está claro, pero ¿qué había pasado? Esta era la pregunta que se hacían los telespectadores cuando la veían levantarse y salir del plató mientras lloraba. Ahora bien, tampoco Jesús Cintora ni los otros colaboradores parecían entender qué había detrás de todo este show. ¿Se había hecho la película ella sola? ¿La habían menospreciado? Después de un silencio muy incómodo, el presentador demostraba que se había quedado en shock: «Ha decidido irse, ella sabrá, aquí no se humilla a nadie«.

Desde casa, después de analizar el comportamiento de la tertuliana a lo largo de toda su intervención, parece que el problema venía cuando empezó a pensar que no la dejaban hablar. La interrumpieron unas cuantas veces, siempre cuando intentaba defender a Alberto Núñez Feijóo mientras los demás criticaban el uso que había hecho de la palabra fraudulento.

🇪🇸 La periodista española Marta Gómez Montero abandonó entre lágrimas un programa de la televisión pública española (RTVE), llamado Malas Lenguas, tras denunciar en plena transmisión que se sentía «absolutamente humillada».



La colaboradora interrumpió un debate político para… pic.twitter.com/Iq8r4wOQku — VPItv (@VPITV) July 13, 2026

Desde casa tuvieron que esperar un poco hasta que llegó una reacción más pausada y pensada del líder de la tertulia: «Marta está invitadísima a volver a este programa, simplemente se le pide -como a los otros compañeros- que no interrumpa a los otros cuando hablan o que no hable por debajo. La única cosa. Nada más, solo le hemos pedido que esperara su turno y ella ha decidido irse. Está invitadísima a estar con nosotros, es una compañera más y con todo el cariño se lo digo».

«No entiendo qué ha pasado, sinceramente lo digo. Con las disculpas que sean pertinentes si le ha sentado algo mal, pero solo le he pedido que esperemos su turno. Pasan estas cosas en el directo y así os lo explicamos porque no hay nada que ocultar», ha añadido Jesús Cintora.

Esto dijo Jesús Cintora tiempo después.

No lo había visto al momento de hacer el primer vídeo. pic.twitter.com/fVrmqRP4U5 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) July 12, 2026

El alegato de Marta Gómez ha dejado a todos sin palabras | TVE

La escena se ha viralizado en las redes sociales | TVE

La tertuliana abandona el plató entre lágrimas | TVE

El presidente de TVE y el presentador del programa piden perdón a Marta García Montero

El escándalo ha sido mayúsculo y Jesús Cintora le ha pedido perdón también a través de las redes sociales, seguramente para intentar calmar la situación -y las críticas feroces que estaba recibiendo TVE-: «En Malas lenguas hay y habrá lugar siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas».

Ha sorprendido que, incluso, el presidente de TVE haya pedido perdón: «Querida Marta, no son suficientes las disculpas en privado y, por eso, también quiero hacerlo en público, abrazarte y ponerme a tu disposición para cualquier cosa que necesites. Nos conocemos desde hace años, eres una magnífica profesional y una excelente persona. TVE continuará siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados«, ha escrito José Pablo López.

Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un… https://t.co/bs56QmlunV — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026

Show, victimismo o ataque de ansiedad… solo ella sabe qué hay detrás de un estallido que se ha viralizado.