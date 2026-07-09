TVE está triunfando gracias al Mundial de fútbol, que la catapulta a la primera clasificación de cadenas más vistas día tras día. La retransmisión de los partidos siempre es sinónimo de cuotas de pantalla altísimas y, ciertamente, los resultados que están obteniendo son muy espectaculares. En Cataluña, la principal perjudicada es TV3, que se ha quedado relegada a un segundo lugar al que no está muy acostumbrada. La buena noticia en medio de este desierto ha llegado el miércoles, sin embargo, el único día sin partido. La cadena pública catalana lo ha aprovechado y ha colocado una película en el prime time que ha logrado convencer a los telespectadores.

No te lo puedes perder La asistente a cuatro patas, protagonista del vídeo más divertido de Shakira

El Favor, el film de Juana Macías de 2022, ha obtenido un share del 13,6% que la convierte en la opción más vista de la noche. Con Inma Cuesta y Sara Sálamo entre las actrices principales, tiene como protagonistas a una familia acomodada y respetada que regresa al pueblo para dar el último adiós a Amparito. Su última voluntad ha generado un terremoto en la familia que ha divertido a 170.000 personas de media tras la pantalla.

Todos ellos han logrado superar el 9,7% del programa de Antena 3, Salta, el especial de First Dates en Telecinco (7,2%) y el 7,8% de La Revuelta. Y atención, porque el programa de David Broncano no tenía un programa malo… teniendo en cuenta que su plato principal era una estrella tan internacional y mediática como Shakira. La cantante colombiana ha participado a través de una videoconferencia que ha durado poco tiempo, pero ver a su trabajadora del hogar a cuatro patas para evitar ser captada por la cámara -spoiler, sin éxito- ha hecho muchísima gracia.

La película ha devuelto el liderazgo a TV3

La videollamada de Shakira no ha logrado que La Revuelta lidere la noche del miércoles | TVE

El Mundial de fútbol complica las audiencias de TV3

La emisión de esta comedia española ha sido una muy buena elección, eso queda claro, en un mes especialmente complicado para TV3 y también las otras cadenas. Solo hay Mundial de fútbol cada cuatro años y, ante esto, son miles los aficionados que lo dejan todo para seguir la retransmisión de absolutamente todos los partidos. TVE debe estar más que encantada y deseando, evidentemente, que llegue ya el siguiente match especialmente ahora que se pone interesante con los cuartos de final.

Es importante recordar, por ejemplo, que ni siquiera el final de temporada de Polònia -que había preparado un especial con la muerte de Toni Soler– ha salvado a TV3 del cataclismo de audiencias que ha supuesto el Mundial de fútbol. Tarda de cine les devolvió la alegría la semana pasada, eso sí, así que ya son dos ejemplos que demuestran que solo la ficción puede suponer un soplo de aire fresco para la cadena.