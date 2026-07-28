Susanna Griso y Luis Enríquez se han casado este fin de semana en una boda multitudinaria que ha reunido a 250 invitados. La presentadora y el empresario sabían que este enlace generaría muchísima expectación y han abierto las puertas del hotel de cinco estrellas de s’Agaró a los periodistas. El detalle que les ha sorprendido, sin embargo, es la avalancha de críticas contra el novio que se ha generado en las redes sociales. Las burlas se han contado por centenares cuando la gente ha visto que iba vestido de manera muy informal, mientras que la presentadora catalana iba vestida de princesa. La guayabera rosa que él llevó para un día tan especial se ha identificado como una señal de que no tenía muchas ganas de pasar por el altar y, mucho menos, en un matrimonio tan grande como este. Ante la multitud de comentarios que se han generado, el novio ha querido dar la cara y ha compartido un escrito que tampoco ha pasado desapercibido.

«Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, y a esta boda de íntima no le queda nada, aquí dejo lo que dije porque es lo que pienso. Y ya«, ha escrito. Y, para acompañar estas palabras, el video de sus votos. En él, se le oye dirigirse a la novia con ternura y mucha emoción.

Así han sido los votos de Luis Enríquez en la boda con Susanna Griso

«Os diré que esto de casaros por segunda vez es complicado. En la primera boda vas con la mochila vacía y, nosotros, ahora construiremos sobre dos catedrales que son dos familias maravillosas que son felices. No venimos solos, venimos con ocho y esto que estamos celebrando hoy es un monumento a la generosidad que han tenido nuestros ocho y al que necesitaremos que tengan en un futuro«, dice haciendo referencia a los hijos que aportan al matrimonio uno y otro.

Y también ha querido hacer un guiño al amigo en común que los presentó o a la amistad que han mantenido estos años, Susanna y Luis, donde se han acompañado «y contado todo» desde la distancia: «Hasta que volvió David y vio que no nos estábamos dando cuenta de nada y nos envió a Romina para que me arrastrara a la famosa fiesta de Susanna. Hermano, lo hemos entendido, puedes descansar». Ellos que llevaban años diciendo que nunca volverían a casarse, han cambiado de idea ahora que han encontrado un amor «en el que todas las noches son noches de boda«.

Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya. pic.twitter.com/ftb8F1C2p4 — Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026

Susanna Griso se ha vestido de princesa para la boda con Luis Enríquez | Europa Press

Burlas al estilismo del nuevo marido de Susanna Griso | Europa Press

Luis Enríquez comparte uno de los memes de la boda con Susanna Griso

Más allá de esta dosis de azúcar tan bonita, ha hecho gracia que Luis Enríquez compartiera un ejemplo de los muchos montajes que han hecho con la foto de los novios; uno en el que se le ve disfrazado y preparado para ir a la playa: «Este es muy bueno«.

Éste es muy bueno https://t.co/PF0qtwowf5 — Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026

Siempre está bien reírse de uno mismo, lo que ha hecho junto con una defensa de su amor hacia la presentadora catalana.