Susanna Griso y Luis Enríquez se han dado el “sí, quiero” en un enlace multitudinario en s’Agaró. Un hotel espectacular de cinco estrellas en la Costa Brava ha sido el escenario de un matrimonio romántico y muy mediático del que se han publicado un montón de fotos y vídeos en la red. Se trata de las segundas nupcias de la presentadora, que ha querido vestirse de princesa con un look de novia muy bonito. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Muchos creían -porque así lo había dicho ella misma- que sería una boda muy informal. Que ella se presentara con este vestido de novia ha demostrado que tan tan informal no lo era… La única cosa informal de la ceremonia ha sido, curiosamente, el outfit del marido.

El empresario se ha convertido en la burla de la red porque ha decidido ponerse una camisa en tono coral y unos pantalones de lino. Ni rastro de esmoquin, americana o corbata… que ya está bien en un segundo matrimonio, sí, pero que no combinaba nada bien con el vestido de Susanna Griso. Ella tan mona y él, vestido prácticamente como un día normal. Seguramente, ya habían llegado al acuerdo de que cada uno se mantuviera fiel a su estilo. Ahora bien, las redes sociales han aprovechado esta imagen tan dispar y curiosa para burlarse. El resultado han sido decenas y decenas de tuits hilarantes que comentan, precisamente, el que ha sido el matrimonio del verano.

Los novios celebran con la prensa su matrimonio | Europa Press

Susanna Griso se ha vestido de princesa para la boda con Luis Enríquez | Europa Press

Burlas al marido de Susanna Griso por el look que llevó a la boda

En la red, como decíamos, muchísima gente se ha reído del traje que ha escogido Luis Enríquez. Los más exagerados han llegado a decir que si ven al novio llegar así vestido, deciden dar media vuelta. También han criticado que él haya vestido “de chiringuito de playa” o que ni siquiera se haya planchado la camisa. ¿Una de las comparaciones más hilarantes que han hecho? Cuando destacan que parecen Carrie y Mr. Big de Sexo en Nueva York.

Si mi futuro marido se presenta en mi boda como el de Susana Griso, automáticamente estoy divorciado pic.twitter.com/3ZJMW27MdP — sofrito (@soofrito) July 25, 2026

El típico madrileño que se disfraza cuando oye «Costa Brava» pensando en el Caribe 🤡😂 — Rondineta (@Rondineta119180) July 26, 2026

Pero ésto es verdad? Y no tiene vergüenza? — Rammsesd 💜✵🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ (@davicin981) July 26, 2026

Escucha, no es un poco mayor esa señora para casarse así!? Y encima el otro vestido de chiringuito de playa🤣 yo creo que no tenían claro que celebraban…o ella se lo ha tomado muy muy enserio….o a él le suda la polla — Eli Barroso (@elibarroso85) July 26, 2026

Yo no me caso. — Beatriz (@pasando84) July 26, 2026

Pensé lo mismo. Ella con un vestido increíble y él con una guayabera mal planchada. La guayabera se puede llevar a eventos serios. He visto hombres vistiéndola bien toda mi vida (soy de Puerto Rico), pero se llevan bien planchadas, con unos buenos pantalones y zapatos. — melba maldonado (@melbamaldonado) July 26, 2026

Carrie y Mr. Big. — Hiedra (@Hederaverde) July 26, 2026

Enserio? Vamos ni un invitado va asi. Es coña no? — Jose Pro Art (@josegeta) July 25, 2026

Y el color no era para la ocasión. — Caro (@Carovyx) July 26, 2026

Esas son las ganas que tenía el pobre. — Me gusta el Colocao (@antoniomlg) July 26, 2026

What???? Pero este Señor sabía que se casaba jaja ella toda estupenda de princesa y este Señor de que va 😂😂😂 — Jose Ramon (@JoseRam31094817) July 25, 2026

Es uno que pasaba por ahí y de paso se casa jajajajajajaja — LAMARILÓ (@ella451512) July 26, 2026

Bastante es q fue xq tenía cara de no querer estar allí — Mercedes S (@Mercede84704540) July 26, 2026

Primeras palabras de Susanna Griso y Luis Enríquez después del «sí, quiero»

Dejando de lado las burlas en la red, los novios han dejado claro que han disfrutado muchísimo de la ceremonia y que ha sido una boda bellísima. En unas declaraciones ante los medios, a quienes han permitido hacer las fotografías que quisieran, han pronunciado sus primeras palabras después del «sí, quiero». El empresario, por ejemplo, ha aprovechado para aplaudir lo guapa que iba su flamante esposa: «Cuando la vi, me cortó la respiración. Va maravillosa e impresionante«.

Uno de los momentos más emotivos llegó con los discursos de los familiares, han dicho. La presentadora no se esperaba que su hijo tomara la palabra en representación de los hermanos, un gesto que dice que la ha emocionado hasta las lágrimas. Por su parte, Luis Enríquez resumió la boda como «una fiesta con la gente que vale la pena». Finalmente, Susanna Griso ha revelado que ha regalado el ramo de novia a Blanca, la hija de su marido, en lugar de dárselo a sus propios hijos, con quienes ha bromeado asegurando que «de momento no tienen en mente casarse en breve».