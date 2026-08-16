Ni Tamarit ni La Mora: esta cala paradisíaca es la gran desconocida de la Costa Dorada y está en plena naturaleza

Cuando el calor aprieta y las playas urbanas se colapsan, muchos buscan un lugar donde el tiempo parezca detenerse. Un espacio sin prisas, donde el único sonido que acompaña es el de las olas y el viento filtrándose entre los pinos. Un rincón donde el aire huele a sal y resina, y donde caminar unos minutos de más tiene la recompensa de un paraíso casi virgen.

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El misterio de una cala escondida

En la Costa Dorada, conocida por sus larguísimas playas y servicios pensados para familias, hay un lugar que escapa de este patrón. No hay quioscos ni tumbonas. Tampoco música ni vendedores ambulantes. Lo que hay es naturaleza en estado puro, un paisaje que parece resistirse al paso del tiempo y a la presión del turismo masivo.

Para llegar, hay que atravesar un sendero que se adentra en el Bosque de la Marquesa, un espacio natural que ya anuncia que lo que espera al final no es una playa cualquiera. Quizás esta es la clave: solo llega quien realmente la busca.

Una joya natural reconocida internacionalmente

Aunque parezca un secreto local, esta cala ha cautivado a medios internacionales. National Geographic y Time Out la han incluido entre las playas más bonitas e imprescindibles del litoral mediterráneo. La razón es clara: su carácter salvaje y tranquilo, un tesoro cada vez más escaso.

Cuando la mayoría de turistas piensan en la costa catalana, ponen en el mapa lugares como Calella de Palafrugell, Cadaqués o Begur. Pero aquí, a pocos minutos de Tarragona, se esconde una alternativa que nada tiene que envidiar a estos destinos.

Un paisaje sin artificios

Lo que sorprende al llegar es la sensación de aislamiento. Delante, el azul profundo del Mediterráneo, detrás, la muralla verde de los pinos y la roca desnuda de los acantilados. Todo ello genera un escenario casi intacto, donde los pies se hunden en una arena más gruesa y dorada, y el agua se muestra limpia y transparente.

No hay servicios, y eso forma parte de su encanto. Quienes llegan deben llevar lo que necesitan: agua, comida, sombra. Pero es justamente esta ausencia de instalaciones la que permite que el lugar conserve la autenticidad y la calma.

La ruta hasta el paraíso

El acceso no es complicado, pero sí diferente de lo que muchos están acostumbrados. No hay aparcamientos cerca, ni rampas asfaltadas. Desde el camino principal hay que caminar unos 15-20 minutos por el bosque hasta llegar a la arena. El recorrido, sin embargo, vale la pena: es un paseo entre pinos y aromas mediterráneos que te prepara para lo que vendrá.

Cala Fonda cerca de Tarragona

Este requisito hace que el número de visitantes sea menor que en otras playas de Tarragona, como la playa de la Mora o la de Tamarit. El resultado: un ambiente más tranquilo, casi íntimo.

El silencio como protagonista

Lo que diferencia este lugar de otros es la ausencia de ruido artificial. No hay motores de lanchas ni música a todo volumen. Solo el mar golpeando suavemente la arena y los gritos lejanos de las gaviotas.

Es un lugar perfecto para desconectar, tumbarse con un libro o simplemente caminar descalzo por la orilla del agua. También para quienes disfrutan del snorkel, ya que su fondo marino, con rocas y praderas de posidonia, esconde una vida submarina sorprendente.

Cala Fonda, la gran desconocida

Ahora sí: el nombre de este tesoro es Cala Fonda, aunque muchos la conocen también como Waikiki. Este apodo no es casual: su entorno recuerda a las playas más exóticas, pero aquí no hace falta cruzar medio mundo para disfrutarla.

Cala Fonda

Situada a solo unos minutos en coche de Tarragona, Cala Fonda es la demostración de que la Costa Dorada no es solo urbanizaciones y turismo de masas. Es también naturaleza pura, rincones escondidos y espacios que resisten.

Qué hay que saber antes de ir

A pesar de su belleza, es importante tener en cuenta algunas cosas:

No hay servicios , así que hay que llevar comida, bebida y todo lo necesario.

, así que hay que llevar comida, bebida y todo lo necesario. El acceso es a pie y no es apto para personas con movilidad reducida.

y no es apto para personas con movilidad reducida. Mejor ir temprano : aunque no está masificada, en verano cada vez recibe más visitantes.

: aunque no está masificada, en verano cada vez recibe más visitantes. Respetar el entorno: es un espacio natural y hay que dejarlo tal como se encuentra, sin dejar residuos.

Un rincón para volver

Quien pisa Cala Fonda por primera vez suele quedarse con la sensación de que ha descubierto un secreto. Un lugar donde el tiempo no presiona, donde la naturaleza marca el ritmo y donde es fácil sentirse parte de un paisaje más grande.

Quizás no tiene bares ni servicios. Pero tiene aquello que cada vez escasea más: autenticidad. Y eso la convierte en una de las joyas más valiosas de la Costa Dorada. ¿Y tú, te atreves a caminar por el bosque para descubrir este paraíso escondido?