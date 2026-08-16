Les calas más espectaculares a menos de 90 minutos de Barcelona: naturaleza virgen y aguas turquesas

Aguas turquesas, acantilados vírgenes y arena dorada… y todo a menos de 90 minutos de Barcelona. Sí, aún existen rincones donde perderse sin ruido ni aglomeraciones. Algunas de estas calas apenas caben en una postal, pero esconden un encanto que deja huella.

No te lo puedes perder Ni Tamarit ni La Mora: esta cala paradisíaca es la gran desconocida de la Costa Dorada y está en plena naturaleza

Desde Begur hasta l’Ametlla de Mar, pasando por Palafrugell o Blanes, estas calas mediterráneas conservan la magia de lo intacto. Son lugares donde la belleza no necesita filtros, y el tiempo parece moverse al ritmo del mar.

El encanto de lo que permanece oculto

Buscar una cala secreta cerca de una ciudad tan vibrante como Barcelona puede parecer una misión imposible. Sin embargo, la costa catalana guarda rincones que aún escapan del radar del turismo de masas. Son joyas discretas, a menudo protegidas por caminos de tierra, bosques de pinos o accesos serpenteantes.

Lo que las hace especiales no es solo su ubicación. Es el silencio que las rodea, el azul profundo de sus aguas, la forma en que el sol rebota sobre las rocas. En cada una de ellas se respira una intimidad casi sagrada. Son pequeños santuarios del Mediterráneo.

Rutas hacia paraísos ocultos

Llegar a estas calas no siempre es fácil, y ahí radica parte de su encanto. Algunas requieren un pequeño esfuerzo: una caminata entre pinos, bajar por escaleras de piedra o seguir el Camino de Ronda que abraza la costa. Pero el premio lo vale.

Desde Barcelona, en poco más de una hora en coche, se puede llegar a destinos como Begur, Calella de Palafrugell o l’Ametlla de Mar. Una vez allí, el acceso a las calas suele estar bien señalizado, aunque muchas se mantienen fuera del circuito habitual, lo que ayuda a conservar su tranquilidad.

Las joyas del litoral: calas que enamoran

· Cala Sa Tuna (Begur) es una de esas postales que parecen irreales. Casas blancas de pescadores bordean una pequeña ensenada de aguas cristalinas. Aunque es conocida, fuera de temporada o al amanecer, revela su lado más íntimo.

· Un poco más al norte, Cala Aiguablava enamora con su fondo arenoso y su azul casi caribeño. Popular, sí, pero si llegas temprano, sentirás que te pertenece. Muy cerca, Cala s’Eixugador se esconde tras un sendero desde Sa Tuna, recompensando al visitante con una quietud sorprendente.

· En Palafrugell, Cala dels Canyers es una joya virgen solo accesible a pie. Entre rocas y vegetación baja, se abre un pequeño oasis donde el Mediterráneo muestra su versión más salvaje. También en esta zona, Cala Estreta ofrece una experiencia similar: sin servicios, sin ruido, solo mar, sol y piedra.

· Más al sur, en la Costa Dorada, Les Tres Cales (Cala Forn, Cala Vidre y Cala de Sant Jordi) en l’Ametlla de Mar forman un trío perfecto de tranquilidad y belleza. Rodeadas de pinares, con aguas limpias y arena fina, son ideales para quien busca desconectar.

· Cala del Pi (Platja d’Aro), aunque más urbana, conserva ese aire secreto. Se accede caminando desde el centro, y una vez dentro, los pinos que bajan hasta el mar y las rocas rojizas crean un paisaje casi cinematográfico.

· En Blanes, Cala Sant Francesc, también llamada Cala Bona, es perfecta para familias. A pesar de tener buena conexión y aparcamiento cercano, mantiene una atmósfera relajada, gracias a su entorno natural y al fondo marino ideal para el snorkel.

· Finalmente, en el extremo norte, Cala Culip en Cadaqués ofrece algo más que paisaje: inspiración. Sus formas caprichosas y su luz han cautivado a artistas como Salvador Dalí. Está a solo 8 kilómetros del centro, pero su ambiente es otro mundo.

Trucos para disfrutar como un local

Si quieres que tu escapada sea inolvidable, ten en cuenta algunos consejos:

Llega temprano : muchas de estas calas son pequeñas y no tienen mucho espacio. Además, las primeras horas del día son las más mágicas.

: muchas de estas calas son pequeñas y no tienen mucho espacio. Además, las primeras horas del día son las más mágicas. Lleva todo lo que necesites : agua, comida, sombrilla. Algunas no tienen servicios cercanos.

: agua, comida, sombrilla. Algunas no tienen servicios cercanos. Respeta el entorno : no dejes basura, no arranques plantas ni molestes a la fauna. Estos lugares siguen siendo especiales porque se han cuidado.

: no dejes basura, no arranques plantas ni molestes a la fauna. Estos lugares siguen siendo especiales porque se han cuidado. Calzado cómodo : muchas calas requieren caminatas o descensos entre rocas. Ve preparado.

: muchas calas requieren caminatas o descensos entre rocas. Ve preparado. Silencio y respeto: no son playas para altavoces ni multitudes. Son para escuchar el mar y sentir el sol en la piel.

El alma del Mediterráneo a tus pies

Estas calas no son solo lugares para bañarse. Son espacios donde el tiempo se detiene, donde el Mediterráneo muestra su cara más íntima y auténtica. Descubrirlas es también descubrir una parte de ti que necesita respirar lejos del cemento y del ruido.

¿Cuál de estas joyas escondidas te gustaría visitar primero?

Si alguna ya te ha conquistado, compártela, planea una escapada o simplemente guárdala en tu lista de destinos soñados.

El Mediterráneo tiene secretos. Ahora, algunos ya son tuyos.