¿Dónde se casará Susanna Griso? Las fotos del hotel de cinco estrellas en s’Agaró

Susanna Griso y Luis Enríquez se casarán este sábado en un enlace multitudinario que tendrá las puertas llenas de prensa. La expectación es máxima para ver cómo es el vestido de novia, cómo van vestidos los invitados, cómo han decorado el espacio, qué menú han escogido… La periodista y el empresario se darán el «sí, quiero» en un lugar precioso, un hotel de cinco estrellas que siempre se cuela entre las fincas más codiciadas para la celebración de un evento como este. ¿El escenario? La Gavina, en s’Agaró.

Este establecimiento histórico de la Costa Brava se llenará de flores y personajes famosos que celebrarán el amor de este segundo matrimonio de la presentadora de Antena 3. Con casi 200 invitados, la presentadora de Espejo Público ha dado detalles en su programa sobre cómo afronta los últimos preparativos. ¿La sorpresa? Que se siente «con total tranquilidad». De hecho, dice que no está nada nerviosa y que está más centrada en la decoración de la masía que ha comprado con el marido que en la boda.

Es su representante, su mano derecha desde hace muchos años, quien se está encargando de todos los detalles del enlace. Sí que lo ha supervisado todo «personalmente», pero ha optado por delegar ciertas responsabilidades en él para tomárselo con más calma.

¿Qué se sabe del enlace de Susanna Griso y Luis Enríquez?

Las celebraciones se alargarán durante dos días, según han dicho los protagonistas. El viernes por la noche, los novios ofrecerán una fiesta de bienvenida en un chiringuito de la Costa Brava, mientras que el sábado, a las 20.00 horas, tendrá lugar la ceremonia y la fiesta posterior. La pareja ha querido huir de las bodas tradicionales, eso sí. Y, por eso, ha pedido a los invitados que vistan con un estilo bohemio e informal, con ropa de lino y calzado cómodo.

Tampoco habrá un banquete convencional. Se sabe que la cena será en formato cóctel, sin mesas asignadas ni protocolos estrictos porque quieren crear un ambiente relajado donde la conversación y el baile sean los protagonistas. Entre los casi 200 asistentes habrá caras conocidas de la televisión, la cultura, la política y el mundo empresarial, por supuesto.

Resulta curioso que Susanna Griso y Luis Enríquez hayan descartado vender la exclusiva. La periodista asegura que han recibido varias propuestas, pero que ambos prefieren vivir este momento «con discreción». Tampoco prohibirán el uso de los teléfonos móviles, una práctica cada vez más habitual en este tipo de bodas. Aun así, contarán con una fotógrafa profesional para inmortalizar todos los momentos de la jornada, y la catalana no descarta compartir alguna imagen de su vestido después de la ceremonia.