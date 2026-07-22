Susanna Griso i Luis Enríquez es casaran, aquest dissabte, en un enllaç multitudinari que tindrà les portes plenes de premsa. L’expectació és màxima per veure com és el vestit de núvia, com van vestits els convidats, com han decorat l’espai, quin menú han escollit… La periodista i l’empresari es donaran el “sí, vull” en un indret preciós, un hotel de cinc estrelles que sempre es cola entre les finques més perseguides per a la celebració d’un esdeveniment com aquest. L’escenari? La Gavina, a s’Agaró.
Aquest establiment històric de la Costa Brava s’omplirà de flors i personatges famosos que celebraran l’amor d’aquest segon matrimoni de la presentadora d’Antena 3. Amb gairebé 200 convidats, la presentadora d’Espejo Público ha donat detalls en el seu programa sobre com afronta els últims preparatius. La sorpresa? Que se sent “amb total tranquil·litat”. De fet, diu que no està gens nerviosa i que està més centrada en la decoració de la masia que s’ha comprat amb el marit que no pas de la boda.
És el seu representant, la seva mà dreta des de fa molts anys, qui s’està encarregant de tots els detalls de l’enllaç. Sí que ho ha supervisat tot “personalment”, però ha optat per delegar certes responsabilitats en ell per prendre-s’ho amb més calma.
Què se sap de l’enllaç de Susanna Griso i Luis Enríquez?
Les celebracions s’allargaran durant dos dies, pel que ha dit els protagonistes. El divendres al vespre, els nuvis oferiran una festa de benvinguda en un xiringuito de la Costa Brava, mentre que el dissabte, a les 20.00 hores, tindrà lloc la cerimònia i la festa posterior. La parella ha volgut fugir dels casaments tradicionals, això sí. I, per això, ha demanat als convidats que vesteixin amb un estil bohemi i informal, amb roba de lli i calçat còmode.
Tampoc hi haurà un banquet convencional. Se sap que el sopar serà en format còctel, sense taules assignades ni protocols estrictes perquè volen crear un ambient relaxat on la conversa i el ball siguin els protagonistes. Entre els gairebé 200 assistents hi haurà cares conegudes de la televisió, la cultura, la política i el món empresarial, és clar.
Resulta curiós que Susanna Griso i Luis Enríquez hagin descartat vendre’n l’exclusiva. La periodista assegura que han rebut diverses propostes, però que tots dos prefereixen viure aquest moment “amb discreció”. Tampoc prohibiran l’ús dels telèfons mòbils, una pràctica cada cop més habitual en aquest tipus de casaments. Tot i això, comptaran amb una fotògrafa professional perquè immortalitzi tots els moments de la jornada, i la catalana no descarta compartir alguna imatge del seu vestit després de la cerimònia.
Una parella que ha mantingut certa discreció, la que ara intentaran mantenir en un dels dies més importants de la seva vida.