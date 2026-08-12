Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s’han donat el “sí, vull” en una boda sorpresa. Després d’un munt d’especulacions, notícies falses i fotos creades per IA; ara sí que s’han convertit en marit i muller de manera oficial. El futbolista portuguès i la influencer han optat per la màxima discreció i han signat els papers en una cerimònia íntima de la que no han publicat cap fotografia. Semblava impossible, però han aconseguit evitar que la premsa fiqui el nas en el dia més especial de la seva vida. A més a més, han estat ells mateixos els qui ho han anunciat en una publicació molt tendra a Instagram. En ella, es veu les seves mans entrellaçades i amb les aliances en or lluint a les seves mans esquerra.
Amb més de 21 milions de likes en només 11 hores, la publicació podria entrar ràpidament a formar part del TOP 10 amb més m’agrades de la història de la plataforma. Hi havia una expectació enorme al voltant d’aquest matrimoni, del que no s’ha sabut absolutament res. En la fotografia, ni tan sols es veu com van vestits… encara que deixa intuir que Georgina ha anat de blanc amb un vestit de màniga llarga. A la mà dreta, l’espectacular anell de compromís de 8 milions d’euros que no deu treure’s ni per entrar a la dutxa. “C estima G“, han escrit com a únic missatge de la confirmació. Un altre detall? Que Georgina s’ha fet una manicura de tendència per a la foto més important amb les seves mans com a protagonistes, la milky nails que tant agrada últimament.
La boda de Cristiano i Georgina, íntima i sense cap filtració a la premsa
La parella ja havia deixat clar que no volien fer una gran festa multitudinària, sobretot perquè l’empresària preferia una festa privada i a Cristiano ja li semblava bé. Ells que podrien haver muntat un esdeveniment històric amb milers de persones a la porta de l’església, han pogut fer aquest pas tan important sense la presència de ningú que no coneguessin. Georgina li va demanar privacitat per a aquest dia i l’ha tingut, un matrimoni que fa una passa més en la seva història d’amor.
El crack esportista va dir públicament en una entrevista que li havia demanat matrimoni, després de tants anys, perquè és la persona a qui més estima i perquè està convençut que és “l’amor de la seva vida“. De l’enllaç, l’única cosa que va avançar era que tindria lloc després del Mundial. Des de llavors, tothom ha estat pendent dels seus moviments.
El cap de setmana passat, de fet, una parella va viure un moment surrealista quan van sortir de la catedral i van veure milers de persones aglutinats a les portes. The Sun havia dit que Cristiano i Georgina es casarien en aquella localitat de Madeira i moltíssims fans van voler apropar-se per comprovar si era cert. La imatge va viralitzar-se i, fins i tot, Cristiano va reaccionar amb un munt d’icones de riure.
L’últim que se sabia era que havien viatjat fins a Capri amb el seu jet privat, un viatge que feien acompanyats de tots els nens. S’han casat allà el cap de setmana? O han fet la celebració dimarts mateix per sorprendre i tenir encara menys gent pendent? De moment, no han concedit cap declaració ni han donat cap mena de detall. Si arribarà la foto oficial vestits de nuvis o no, de moment és un misteri.