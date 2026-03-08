Cristiano Ronaldo ha aprofitat els diners que ha guanyat com a futbolista per invertir-los i fer-los créixer amb diversos negocis. Sempre s’ha dit que la cadena d’hotels que té és molt fructífera, però què hi ha de les altres societats que ha muntat? Una d’elles, dedicada a temes capil·lars, té deutes i ha patit una pèrdua milionària… així que la cosa no van tan bé com s’esperava. El diari digital El Español ha tingut accés a les xifres d’aquesta empresa i no hi ha bones notícies per a l’estrella portuguesa.
Als comptes anuals que ha presentat Inspary Hair Medical Clinic S.L, que és com s’anomena, s’assegura que han facturat una total de vuit xifres. Ara bé, això no té res a veure amb l’any anterior quan van facturar 23,9 milions d’euros en un mateix exercici. Els números l’acompanyen, vist des de fora, però consideren “preocupant” el descens d’ingressos que han tingut perquè s’han vist reduïts en un 13% i les vendes han caigut, de cop, en 3,2 milions d’euros.
L’empresa també té deutes i no per una xifra menor, ja que aquesta societat de Cristiano Ronaldo deu 1,8 milions d’euros. És rendible, aquest negoci? El saldo final, abans de pagar els impostos, hauria estat de 6,5 milions d’euros. Paguen moltíssims diners en el sou del seu personal, expliquen, ja que aquesta despesa superaria els 7,7 milions d’euros. Però quanta gent tenen treballant-hi?
Georgina Rodríguez marxa de l’accionariat d’aquesta empresa de Cristiano
Curiosament, aquesta decaiguda dels ingressos ha arribat poc després que Georgina Rodríguez abandonés l’accionariat de l’empresa. Era el 2024 quan decidia que deixaria aquest negoci de banda perquè volia centrar-se en el negoci immobiliari que ha engegat, quan ha començat a comprar i llogar pisos en zones cares de Madrid.
Des que ella marxés, a la junta directiva hi ha hagut canvis. El principal beneficiari és un dels homes de confiança de Cristiano Ronaldo, que està gestionant el problema judicial que té l’empresa. De fet, tenen un judici pendent amb l’Agència Tributària perquè l’empresa va haver de presentar un aval per la inspecció fiscal que va rebre d’Hisenda al 2022.
La clínica manté un litigi amb Hisenda per haver facturat sense IVA els tractaments contra l’alopècia, en considerar-los serveis mèdics exempts d’aquest impost. L’Agència Tributària sosté, en canvi, que es tracta d’intervencions amb finalitats estètiques i reclama a la companyia prop de 5,9 milions d’euros. El cas, que fa tres anys que es troba als jutjats, continua pendent de resolució, tot i la confiança de Cristiano Ronaldo i el seu equip legal en una sentència favorable.
A la pàgina web de l’empresa diuen que es troben immersos en un pla d’expansió “ambiciós” després d’obrir sucursals a cinc ciutats espanyoles i de tenir presència a països com Portugal, Itàlia i Oman. Presumeixen d’haver tractat més de 70.000 pacients al llarg dels 16 anys que fa que treballen, així que no està malament. Que el negoci hagi perdut ingressos podria fer-los reflexionar, però segur que no treu la son d’un futbolista que s’ha fet d’or.