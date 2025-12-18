Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo s’han convertit en una de les parelles més conegudes de l’star-system espanyol i internacional. Una dècada més tard des que va començar el seu amor, la influencer i el futbolista portuguès han decidit comprometre’s i, malgrat que encara no sabem quan ni on passaran per l’altar, la Gio ha decidit compartir alguns detalls de la proposta de matrimoni i el comentadíssim anell que porta al dit.
La seva història d’amor és com aquelles dels contes o les pel·lícules romàntiques. Georgina treballava en una botiga d’articles de luxe i ell va fixar-se en la influencer quan un dia va entrar-hi a comprar. Des de llavors, la parella ha construït la seva relació i són pares de cinc criatures, que aviat culminaran la seva història amb una boda que farà parlar molt. En tot cas, va ser el passat mes d’agost quan la parella va anunciar el seu compromís a través de les xarxes socials amb una publicació d’allò més romàntica i un anell que va acaparar totes les mirades.
Georgina parla de l’anell de compromís de Cristiano
Des que van publicar la foto de l’anunci, l’anell de diamants es va convertir en el gran protagonista, perquè era una joia enorme i increïblement cara. Tot i que no se sap de quina casa de joies serà, tot apunta que podria tractar-se d’un dels grans, com Cartier o Tiffany’s. I com va rebre aquesta petició la Gio? “És preciós. És el mínim que em podia oferir després de deu anys d’espera”, ha explicat en una entrevista a ELLE. Del moment petició, assegura que l’última cosa en què va pensar va ser l’anell, tot i que és complicat no fixar-se en una joia tan grossa i brillant. “Em vaig quedar tant en xoc que ho vaig deixar a la meva habitació i fins a l’endemà no el vaig obrir a la llum del sol”, confessa.
I què se sap de la boda? Serà un dels esdeveniments de l’any, això és evident, però tal com va explicar Cristiano, sembla que serà una boda intima. “Boda petita 100%, sens dubte”, confirma la seva xicota.
La fama i la família que ha format amb el futbolista
Un altre dels temes curiosos que ha tractat en aquesta entrevista ha estat el tema de la fama i com ha estat poder formar una família amb la persona que estima. “Vinc d’una molt petita formada per la meva mare, la meva germana i jo, per això sempre vaig tenir clar que en un futur volia tenir una família molt gran”, expressa. Això sí, els rols a casa també són clars, ella “consent” molt els nens i és més pacient, però sempre intenta “explicar el perquè” de les coses.
Són dos perfils amb una economia molt alta tenint en compte que Cristiano és un dels grans noms de la història del futbol i Georgina ha aconseguit crear-se un nom a través de YouTube, amb la sèrie a Netflix i la recent immobiliària de luxe que acaba de crear. “La nostra essència continua intacta, encara que econòmicament tinguem altres possibilitats, per això els inculquem els nostres valors, que res és un regal”, confessa. Ara bé, Georgina ha declarat que “mai” s’ha sentit “més famosa que Cristiano”. Tot i que ara en treu molt benefici de la fama perquè té accés a “experiències laborals que sent desconeguda no podia gaudir”, també hi ha rutines o accions més quotidianes que no pot fer tranquil·lament.
La “connexió” amb Cristiano
Els inicis de la relació entre Gio i Cristiano ja són de domini públic i se n’ha parlat moltíssim tots aquests anys, però com ho va viure ella? En aquesta entrevista, parla d’una “connexió més enllà del físic”. “Vaig experimentar una sensació inexplicable. Va ser com si les nostres ànimes parlessin entre si abans que les mirades. Alguna cosa dins meu va reconèixer alguna cosa dins d’ell, i des d’aquest mateix instant vaig saber que aquesta afinitat era completament diferent i única”, explica. Sigui com sigui, caldrà estar molt atents per conèixer tots els detalls d’aquesta boda que serà un dels temes de l’any.