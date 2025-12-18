Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han convertido en una de las parejas más conocidas del star-system español e internacional. Una década después de que comenzara su amor, la influencer y el futbolista portugués han decidido comprometerse y, aunque aún no sabemos cuándo ni dónde pasarán por el altar, Gio ha decidido compartir algunos detalles de la propuesta de matrimonio y el muy comentado anillo que lleva en el dedo.

Su historia de amor es como aquellas de los cuentos o las películas románticas. Georgina trabajaba en una tienda de artículos de lujo y él se fijó en la influencer cuando un día entró a comprar. Desde entonces, la pareja ha construido su relación y son padres de cinco hijos, que pronto culminarán su historia con una boda que dará mucho que hablar. En todo caso, fue el pasado mes de agosto cuando la pareja anunció su compromiso a través de las redes sociales con una publicación de lo más romántica y un anillo que acaparó todas las miradas.

Georgina habla del anillo de compromiso de Cristiano

Desde que publicaron la foto del anuncio, el anillo de diamantes se convirtió en el gran protagonista, porque era una joya enorme e increíblemente cara. Aunque no se sabe de qué casa de joyas será, todo apunta a que podría tratarse de uno de los grandes, como Cartier o Tiffany’s. ¿Y cómo recibió Gio esta propuesta? «Es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de diez años de espera», ha explicado en una entrevista a ELLE. Del momento de la propuesta, asegura que lo último en lo que pensó fue en el anillo, aunque es complicado no fijarse en una joya tan grande y brillante. «Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol», confiesa.

Este es el anillo de compromiso de Cristiano a Georgina – Instagram

¿Y qué se sabe de la boda? Será uno de los eventos del año, eso es evidente, pero tal como explicó Cristiano, parece que será una boda íntima. «Boda pequeña 100%, sin duda», confirma su novia.

La fama y la familia que ha formado con el futbolista

Otro de los temas curiosos que ha tratado en esta entrevista ha sido el tema de la fama y cómo ha sido poder formar una familia con la persona que ama. «Vengo de una muy pequeña formada por mi madre, mi hermana y yo, por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande», expresa. Eso sí, los roles en casa también están claros, ella «consiente» mucho a los niños y es más paciente, pero siempre intenta «explicar el porqué» de las cosas.

Son dos perfiles con una economía muy alta teniendo en cuenta que Cristiano es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol y Georgina ha conseguido crearse un nombre a través de YouTube, con la serie en Netflix y la reciente inmobiliaria de lujo que acaba de crear. «Nuestra esencia continúa intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por eso les inculcamos nuestros valores, que nada es un regalo», confiesa. Ahora bien, Georgina ha declarado que «nunca» se ha sentido «más famosa que Cristiano». Aunque ahora saca mucho provecho de la fama porque tiene acceso a «experiencias laborales que siendo desconocida no podía disfrutar», también hay rutinas o acciones más cotidianas que no puede hacer tranquilamente.

La «conexión» con Cristiano

Los inicios de la relación entre Gio y Cristiano ya son de dominio público y se ha hablado muchísimo todos estos años, pero ¿cómo lo vivió ella? En esta entrevista, habla de una «conexión más allá del físico». «Experimenté una sensación inexplicable. Fue como si nuestras almas hablaran entre sí antes que las miradas. Algo dentro de mí reconoció algo dentro de él, y desde ese mismo instante supe que esa afinidad era completamente diferente y única», explica. Sea como sea, habrá que estar muy atentos para conocer todos los detalles de esta boda que será uno de los temas del año.