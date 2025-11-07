Cristiano Ronaldo ha pedido matrimonio a Georgina Rodríguez, un titular que tiene muy emocionados a los fans de la pareja porque esta podría ser una boda de aquellas épicas que cuestan miles y miles de euros. El anillo de compromiso, que hemos podido ver gracias a la publicación que ella misma ha hecho en Instagram, podría llegar a costar seis millones si hacemos caso al análisis que han hecho algunos expertos. Hasta ahora no se sabía cuándo tendrá lugar el enlace o cómo había sido la propuesta. Pues bien, el futbolista lo ha sacado a la luz en una entrevista muy sorprendente.

No es habitual oírlo hablar de su vida privada, pero ha roto con el hermetismo que suele mantener en una conversación frente a Piers Morgan. Aquí, ha confesado que no es un hombre «muy romántico» y ha explicado cómo organizó el momento de la gran pregunta: «Hablé con un amigo mío y le pedí que guardara el anillo. Le avisé que le pediría matrimonio esa noche durante la cena y así lo hicimos. Me quedé solo con ella y, entonces, uno de mis amigos tomó el teléfono y comenzó a grabar«.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Cristiano a Georgina Rodríguez?

Eran la una de la madrugada cuando, de repente, sus hijas gemelas entraron en la habitación donde se encontraban Cristiano y Georgina. Sin que él lo esperara, la niña le arruinó la sorpresa: «Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?«. Y él soltó una frase que dejó a Georgina boquiabierta: «Es el momento adecuado para decir que sí«. «La Gio no se lo creía«, ha reconocido entre risas.

No se puso de rodillas y tampoco habría pronunciado un discurso bonito. ¿Cómo justifica que no haya seguido la tónica habitual? «No soy un hombre muy romántico y tampoco soy ese tipo de hombre que lleva flores a casa todas las semanas. Soy romántico a mi manera… Fue precioso, sabía que era la mujer de mi vida». Ha reconocido, además, que es cierto que ella llevaba tiempo pidiéndole que se casaran, un deseo que se cumplirá pronto.

No tienen fecha concreta para el matrimonio, pero sí que tiene claro que será el próximo año después de la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en verano: «Cuando tengamos la copa«, ha dicho haciendo referencia a una victoria de Portugal de la que tiene muchas ganas. ¿Y dónde será? Él le habría pedido que sea en Funchal, su isla natal. ¿Y será un enlace multitudinario? Cristiano asegura que no, ya que a Georgina «no le gustan las fiestas con mucha gente«. Una afirmación que sorprende mucho, teniendo en cuenta que ella es habitual de las grandes reuniones de gente.

Sea como sea, boda multitudinaria o enlace íntimo en petit comité, las fotografías de los novios llamarán muchísimo la atención y gustará mucho saber todos los detalles. De momento, solo toca esperar.