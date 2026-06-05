Rosalía ha dejado a los fans muy preocupados con la publicación de un comunicado que no ha gustado nada. La cantante catalana tenía que actuar el 4, 6 y 8 de junio en Estados Unidos, pero le será imposible hacerlo porque ha tenido que viajar a Barcelona. La promotora confirma, de esta manera, que los conciertos en Miami y Orlando se posponen por culpa de una «emergencia familiar«. ¿A qué hacen referencia? Que no lo hayan especificado ni hayan dado más detalles hace pensar en algún problema de salud grave de un miembro de su entorno más cercano, se supone. La incertidumbre ha puesto los pelos de punta a sus seguidores, que se han quedado con mal cuerpo porque ella nunca había hecho algo similar.

La artista, que está presentando su último álbum en ciudades de todo el mundo, ha tenido que hacer una pausa en este LUX Tour. La encargada de su gira ha hecho el anuncio y se ha dirigido, especialmente, a los fans que habían comprado las entradas para estas actuaciones en Florida. Les han pedido que conserven las entradas para la reprogramación que harán “más adelante”, sin dar fechas concretas de cuándo podrá hacer estos conciertos.

En el texto, han querido dejar claro que Rosalía se siente mal por haber tenido que cancelarlos: “Le sabe mal decepcionar a su público”. Ahora bien, también insisten en que ha sido algo de vida o muerte: “Las circunstancias no le han dejado otra opción”. ¿Qué habrá pasado? La preocupación en las redes sociales entre sus seguidores es máxima.

Rosalía ha tenido más problemas en este LUX Tour

Rosalía no había tenido que posponer ninguna actuación de esta gira mundial, pero sí que tuvo un pequeño problema durante el concierto en Milán. La artista catalana ya se encontraba mal unas horas antes, pero no quiso dejar a los fans tirados y salió al escenario a pesar de los fuertes problemas estomacales que arrastraba.

Desgraciadamente, a mitad de la actuación tuvo que detenerse y pedir disculpas porque no se veía capaz de continuar cantando y bailando. Los fans lo entendieron y agradecieron que lo hubiera intentado, claro está, sobre todo cuando vieron que la intoxicación alimentaria que había sufrido era tan fuerte que llegó al punto de necesitar ser trasladada en ambulancia.

Rosalía ha tenido que posponer tres conciertos | ACN

Esta está siendo, entre una cosa y otra, una gira un poco accidentada para Rosalía. De momento, no se han filtrado ningún tipo de detalle a la prensa sobre esta «urgencia familiar» que acaba de sufrir y nadie tiene ni idea de qué ha podido pasar. Habrá que esperar para ver si comparte las noticias con su comunidad o si prefiere que quede en su intimidad.