Luna, la nieta mayor de Joan Manuel Serrat, ha sido madre de gemelos, convirtiendo así a Joan Manuel en bisabuelo por primera vez. El icónico cantautor, retirado de los escenarios desde 2022, se centra ahora en una faceta familiar muy bonita que ha llenado de alegría con la llegada de las pequeñas. Muy celosos de su intimidad, la actriz y el futbolista Daniel Ceballos no han publicado fotos del rostro de las niñas y, de hecho, ni siquiera han dicho públicamente cómo las han llamado. Sí están compartiendo imágenes de su día a día, que se ha visto completamente revolucionado con la llegada de las niñas.

Los fans aplauden siempre que abren una pequeña ventana a su vida familiar, lo que ahora han hecho con fotos de sus looks, de los paseos que hacen por el parque o de los piecitos y manitas tan adorables. Fue el pasado 23 de julio cuando dieron la bienvenida a dos gemelas a las que adoran: «El amor que imaginábamos se quedó corto«, dijeron en aquella ocasión. Ahora, Luna Serrat se sincera sobre cómo están siendo estas primeras semanas como madre. Lo que dice lo compartirán muchas de las madres que la sigan, sobre todo aquellas primerizas como ella: «Los días más bonitos y agotadores de mi vida, están siendo días de muchas emociones«.

Si un bebé de pocos días da mucho trabajo, tener dos a la vez debe ser aún más intenso. Y ella que está dando lactancia materna, pues aún con más motivo. Ha generado mucha ternura verla preguntar a otras madres de gemelos cómo lo hacen para intentar evitar que coincidan la hora de comer de las dos, por ejemplo. Está emocionada, en pleno posparto, sobre todo ahora que se da cuenta de que es cierto eso que te dicen de que el tiempo pasa muy rápidamente cuando nace tu hijo: «Vivimos en una nube desde hace varios días, mientras intentamos guardar en la memoria cada segundo. Nuestras bebés nacieron diminutas, pero crecen a una velocidad que hace que no quiera ni siquiera pestañear para no perderme ni un solo instante«.

Los piecitos de las niñas, una de las partes más monas | Instagram

Las pequeñas han revolucionado la vida de la pareja | Instagram

La nieta de Joan Manuel Serrat, agotada y muy feliz en los primeros días de madre | Instagram

El mensaje más tierno de Luna Serrat tras el nacimiento de las hijas

Luna Serrat ha querido aprovechar para dar las gracias a todo el equipo del hospital madrileño donde ha dado a luz, ya que dice que las han cuidado “con mucho cariño” desde el primer día de embarazo hasta el nacimiento de las pequeñas: «Gracias a todo el equipo y, en especial, a mi doctora por su infinita paciencia, por cada abrazo cuando el miedo podía con nosotras y por el amor con el que nos ha acompañado en este camino tan duro como precioso. Qué suerte habernos cruzado contigo, siempre formarás parte de nuestra historia». En esta aventura, tienen la ayuda de las abuelas que están muy implicadas: «Gracias a mi madre y a mi suegra por cuidar de nosotras cuatro cuando estábamos agotados, por vivir cada paso con la misma ilusión que nosotras y por amar tanto a estas dos pequeñitas«.

Y, en este post tan emotivo, también ha querido dedicar unas palabras muy bonitas a su pareja: «Y, sobre todo, gracias al papá de mis pollitos. Por haber sido mi refugio cuando yo desfallecía, por sostenerme cuando sentía que ya no podía más, por secarme las lágrimas sin hacer preguntas y por recordarme, una y otra vez, que todo acabaría saliendo bien». Y añade: «Verte convertirte en el padre de nuestras niñas es, sin duda, una de las cosas más bonitas que he vivido. Ellas no podrían haber tenido un padre mejor, y yo no podría haber elegido un compañero mejor para comenzar esta nueva vida de cuatro«.

La familia ya ha comenzado a disfrutar de sus primeros paseos | Instagram

Cuatro horas después de esta foto, nacerían las hijas | Instagram

Unos días de mucha felicidad y emociones que han querido compartir con sus seguidores.