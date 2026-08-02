Hiba Abouk y Achraf Hakimi se divorciaron en 2023, en un momento especialmente complicado para la imagen pública del futbolista del PSG. Acababan de acusarlo de violar a una mujer, un escándalo mayúsculo que derivaría en una denuncia formal de la Fiscalía que aún no está resuelta. Él siempre ha negado el testimonio de esta chica de 24 años y ha estado recurriendo para evitar el juicio, ya que considera que fueron relaciones consentidas, pero el Tribunal de Apelación de Versalles ha confirmado recientemente que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados quiera o no. La actriz no ha querido opinar sobre el tema públicamente, pero sí ha reconocido que esa noticia trastocó por completo su vida familiar.

Ahora, mucho tiempo después, la actriz ha participado en un programa de Universo Calleja que sirve para conocer un poco más de su versión de todo esto. Hiba Abouk, conocida sobre todo por haber actuado en series de éxito como El Príncipe de Telecinco, se ha consolidado con una carrera interpretativa muy aplaudida. Ha sorprendido mucho cuando ha aceptado hablar de su vida personal, ya que siempre lo había evitado. ¿Qué ha dicho? Pues las declaraciones son aún más inesperadas, ya que ha asegurado que ha “perdonado” a su exmarido y padre de sus hijos: “Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y tener paz”.

Hiba Abouk se ha sincerado sobre el divorcio | Mediaset

Hiba Abouk confiesa qué le dolió más de su divorcio

Tomar la decisión de pedirle los papeles del divorcio fue “especialmente duro” para ella, dice ahora: “Formar una familia era mi sueño porque siempre me había faltado”. Separarse fue un “show” a todos los niveles, dice, ya que tenía claro que debía pensar en sus dos hijos por encima de todo: “Sentía la necesidad de proteger a los niños por encima de cualquier otra circunstancia”.

La separación fue “completamente amistosa”, ha dicho ahora, ya que ninguno de los dos quería llegar a los tribunales: “Achraf y yo fracasamos como matrimonio, pero queríamos tener éxito como padres y ser familia de otra manera… sabíamos que tendríamos que ser familia para toda la vida”. Después de todo, han conseguido mantener una buena relación para ayudar a sus hijos en una situación que no es fácil: “Es fundamental que la tengamos para que los niños crezcan en un entorno sano”.

Los últimos años no han sido fáciles, pero ha podido levantar el vuelo y Hiba Abouk está orgullosa: “Estoy a gusto, he vuelto a trabajar y he podido protagonizar una serie”. Comienza a ver la luz al final del túnel y confía, ahora sí, en poder recibir buenas noticias.