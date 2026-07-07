Hiba Abouk no es de esas actrices que se calla las cosas, ni siquiera las más duras. La hemos oído hablar abiertamente de su mediático divorcio o de los problemas económicos que la han forzado a robar por necesidad. Ahora, acaba de sacar a la luz que tenía una situación muy complicada en casa cuando era pequeña por culpa del alcoholismo de su padre. La intérprete se ha abierto en canal en Universo Calleja, el programa que la ha llevado a viajar hasta China para retarse a sí misma en una serie de aventuras que gustan mucho a los telespectadores.

Sus padres llegaron a España en 1976, un matrimonio de Túnez que se enamoró de Madrid y que lo dejó todo por intentar dar una vida mejor a sus cuatro hijos. El padre procedía de una familia muy humilde, pero trabajó duro para conseguir hacer dinero y lo logró: «Se ganó muy bien la vida como broker, era muy inteligente y supo cómo hacer dinero. El problema es que después se arruinó…». La vida en la capital española lo consumió, ha lamentado Hiba: «Madrid lo atrapó y terminó en la ruina«.

Que el padre se hiciera alcohólico complicó mucho la infancia de Hiba Abouk: «El alcoholismo destroza cualquier familia en muchos aspectos y tengo recuerdos muy complicados de esa época… tener a una persona alcohólica en casa es muy difícil«. La madre tuvo que trabajar por primera vez en su vida, pero fue imposible mantener el alto nivel de vida que tenían con los cuatro hijos en escuelas privadas. Si la actriz pudo continuar estudiando fue gracias a una beca por sus buenas notas. También es cierto que solo tenía 15 años cuando tuvo que empezar a trabajar para aportar dinero a la familia: «Hacía de niñera, clases particulares y todo lo que podía».

Hiba Abouk confiesa que sufrió mucho por culpa del alcoholismo de su padre | Cuatro

¿Cómo ha afectado a Hiba Abouk el alcoholismo de su padre?

Toda esta situación ha marcado su personalidad: «No sé si me ha hecho más dura, pero sí que me ha forzado a estar más alerta. No soy desconfiada, pero sí que tengo pocos amigos y me cuesta abrir mi círculo». Ahora mismo, el padre se encuentra en plena desintoxicación y Hiba Abouk está muy contenta: «Hace un año que no bebe«.

Su relación no ha sido muy cercana, sobre todo porque le costó mucho que aceptaran que quería ser actriz: «La oposición en casa fue absoluta, a mi padre le pareció un horror mi decisión y nadie me apoyó. A los 18 años me fui de casa a las malas«. Al final, sin embargo, vieron que triunfaba y parece que han acabado aceptando que quizás tomó una buena decisión.

La actriz habla de los problemas de infancia que vivió | Cuatro

Una entrevista muy personal que gustará a sus fans porque les permite conocer un poco más a la actriz después de tantos años de carrera.