Alba Paul llegó a la gran final de Supervivientes después de tres meses de mucho sufrimiento. La influencer de Girona, a quien mucha gente conoce por ser la esposa de Dulceida, lo dio todo en una experiencia complicada que puso a prueba su cuerpo y también la mente. Ahora que ha pasado un mes desde que volvió a casa, ha reflexionado sobre las secuelas que le ha dejado el paso por este concurso de televisión tan extremo. Los seguidores se han interesado sobre su estado en un regreso que siempre cuesta, teniendo en cuenta que los concursantes de otras ediciones han lamentado públicamente que cuesta mucho recuperarse físicamente después de tantas semanas sin comer prácticamente nada.

En un preguntas y respuestas que ha compartido en su perfil de Instagram, Alba Paul confiesa que la parte positiva de todo esto es que la relación con Dulceida se ha fortalecido. De hecho, ha compartido un vídeo que las muestra abrazadas y besándose sin parar: “Ahora estamos todo el día así”, ha confesado. Estar tanto tiempo lejos le ha permitido tener tiempo de reflexionar y Alba Paul ha llegado a una conclusión clara: “No hacía más que pensar en la suerte que tengo de tener la familia que tengo y con ella a mi lado. La echaba demasiado de menos”.

Concursar en Supervivientes también la ha forzado a estar separada de su hija, la pequeña Aria de un año y medio. ¿Cómo reaccionó cuando la vio después de tres meses sin ella? Pues como si nunca se hubiera ido, según dice Alba Paul: “Ahora estamos pegadas todo el día”. No ha sido fácil estar tantos días sin ella y, de hecho, reconoce que este es uno de los motivos que le quita las ganas de repetir la experiencia en una futura edición de famosos: “Nunca puedes decir nunca, pero ahora mismo lo descarto por completo”.

¿Cómo ha sido el reencuentro de Dulceida y Alba Paul después de meses separadas? | Instagram

¿Cómo ha sido el regreso de Alba Paul a la realidad? | Instagram

¿Qué secuelas físicas le han quedado a Alba Paul tras Supervivientes?

Alba Paul echa de menos nadar por esos arrecifes de coral, un momento de paz total que no volverá a tener. Si le ha sido “complicado” volver a casa es porque ha estado tres meses “en una burbuja” en la que solo pensaba en sobrevivir: “Tu mente pierde el foco en las responsabilidades y en lo que es la vida real”. “Cuando vuelves, tienes la sensación de querer detener el tiempo porque has perdido tres meses de tu vida, con todas las responsabilidades pendientes, trabajos atrasados, tienes que ponerte al día… es muy loco”, ha explicado.

¿Y cómo se encuentra la creadora de contenido? Físicamente, describe su estado como “regular”. Ha sometido su cuerpo a una situación extrema y dice que debe hacerse pruebas para ver cómo le ha afectado. Entre las secuelas que padece, por ejemplo, que tenga “muchísima ansiedad por la comida” y el consiguiente efecto rebote que la ha hecho engordar 8 kg desde que volvió. Se le cae “muchísimo” el cabello, se siente más débil físicamente, tiene el colesterol “altísimo”, muchos dolores de estómago o marcas por todo el cuerpo. “Entiendo que mi cuerpo ha sufrido un estrés importante y todavía se está aclimatando”, añade. La buena noticia es que, al menos psicológicamente, está “mejor” de lo que creía que estaría.

¿Qué secuelas le han quedado a Alba Paul después de Supervivientes? | Instagram

¿Cuántos kilos ha engordado Alba Paul después de Supervivientes? | Instagram

Otra exconcursante que se suma a la lista de personajes famosos que han sido concursantes del programa de Telecinco y han regresado de Honduras con problemas de adaptación o, incluso, de salud.