Dulceida ha abierto su corazón a los seguidores en una ronda de preguntas y respuestas que ha permitido saber, entre otras cosas, que actualmente no atraviesa su mejor momento. La reina de las influencers ha estado tres meses separada de Alba Paul, su esposa, que ha tenido que sobrevivir con poco alimento y problemas de convivencia en Supervivientes. Mucho trabajo, la niña enferma, un traslado sin ayuda… Se le ha juntado todo en pleno mes del Orgullo LGTBI+, cuando está preparando todo un espectáculo para el desfile con carrozas por Madrid. Embajadora y referente del colectivo, en este contexto, ha concedido una entrevista al diario La Razón en la que denuncia haber perdido trabajos desde que confesó ser bisexual abiertamente.

Era el 2015 cuando abordó públicamente su bisexualidad, una pionera entre las creadoras de contenido que aún no se habían atrevido. La catalana siempre insiste en que no ha querido ser abanderada ni activista, aunque colabore «a conciencia» con la comunidad: «Yo solo quería mostrar mi relación naturalmente, era una defensora del colectivo más».

Dulceida denuncia el odio que siente hacia el colectivo LGTBI+

No le gustó darse cuenta de que hay muchos derechos «en juego», por lo que decidió que no desaprovecharía la oportunidad de usar su altavoz para ayudar en la causa: «Hace años, llegó a ser una moda decir que eras gay, trans o lesbiana. Todo el mundo lo veía bien, ahora se ve mal y se han dado muchos pasos atrás«.

Dulceida ha notado «mucho más odio» que antes hacia el colectivo, de hecho. Y asegura hablar desde su experiencia porque ha podido saber que le han caído «dos proyectos muy grandes» de trabajo, con marcas «muy potentes«, por culpa de su orientación sexual: «Uno ocurrió el año pasado y el otro lo tengo clavado porque era una marca que me gustaba mucho«. Tiene claro que no podemos permitirlo: «Ni los derechos ni quién es cada uno debería ponerse en debate porque es intocable».

Dulceida reconoce que no atraviesa su mejor momento | Instagram

La influencer es madre de una niña de un año y medio que está creciendo en una casa con dos madres, por lo que le preocupa el aumento de la homofobia que estamos experimentando: «Me da mucho miedo que le digan algo en la escuela o que se rían de ella. Tengo amigas de madres lesbianas que me hablan de su infancia de manera muy positiva, por eso».