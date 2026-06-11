Dulceida ha obert el seu cor als seguidors en una ronda de preguntes i respostes que ha permès saber, entre altres coses, que actualment no travessa el seu millor moment. La reina de les influencers ha estat tres mesos separades d’Alba Paul, la seva dona, que ha hagut de sobreviure amb poc menjar i problemes de convivència a Supervivientes. Molta feina, la nena malalta, un trasllat sense ajuda… Se li ha ajuntat tot en ple mes de l’Orgull LGTBI+, quan està preparant tot un espectacle per a la desfilada amb carrosses per Madrid. Ambaixadora i referent del col·lectiu, en aquest context, ha concedit una entrevista al diari La Razón en la que denuncia haver perdut feines des que confessés ser bisexual obertament.
Era el 2015 quan va abordar públicament la seva bisexualitat, una pionera entre les creadores de contingut que encara no s’hi havien atrevit. La catalana sempre insisteix que no ha volgut ser abanderada ni activista, encara que col·labori “a consciència” amb la comunitat: “Jo només volia mostrar la meva relació naturalment, era una defensora del col·lectiu més”.
Dulceida denuncia l’odi que nota cap al col·lectiu LGTBI+
No li va agradar adonar-se que hi ha molts drets “en joc”, per la qual cosa va decidir que no desaprofitaria l’oportunitat de fer servir el seu altaveu per ajudar en la causa: “Fa anys, va arribar a ser una moda dir que eres gai, trans o lesbiana. Tothom ho veia bé, ara es veu malament i s’han fet molts passos enrere“.
Dulceida ha notat “molt més odi” que abans cap al col·lectiu, de fet. I assegura parlar des de la seva experiència perquè ha pogut saber que li han caigut “dos projectes molt grans” de feina, amb marques “molt potents“, per culpa de la seva orientació sexual: “Una va passar l’any passat i l’altra la tinc clavada perquè era una marca que m’agradava molt“. Té clar que no ho podem permetre: “Ni els drets ni qui és cadascú s’hauria de posar en debat perquè és intocable”.
La influencer és mare d’una nena d’un any i mig que està creixent en una casa amb dues mares, per la qual cosa li preocupa l’augment d’homofòbia que estem experimentant: “Em fa molta por que li diguin alguna cosa a l’escola o que es riguin d’ella. Tinc amigues de mares lesbianes que em parlen de la seva infància de manera molt positiva, per això”.