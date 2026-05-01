Plataforma per la Llengua ha fet un estudi al detall dels subtítols del primer episodi de La gran cita del 3Cat, el programa de cites a cegues per a joves que presenta Aida Domènech, Dulceida. En un fil a la xarxa social X, l’ONG del català denuncia que ha trobat una 30 d’errors en els subtítols entre castellanismes, bilingüització i incongruències. En plena setmana de la llengua al 3Cat, l’entitat presidida per Òscar Escuder celebra “nous formats pel públic jove” com aquest programa, que ha costat 1,3 milions d’euros, però alhora lamenta que “hem detectat que en un sol episodi, el primer, ja hi ha uns 30 errors prou greus als subtítols”.
En primer lloc, l’entitat en defensa del català troba “castellanismes flagrants”, i remarca que no es tracta només de paraules que no són normatives, sinó que “tampoc responen al llibre d’estil de la mateixa 3Cat”. En aquest sentit, detalla alguns castellanismes com, per exemple, “agobiar” o “de peu”, però també evidencia que es fan servir “diverses frases fetes sense ni tan sols adaptar-ne l’equivalent en català”. També lamenta la barreja “constant” de català i castellà –“bueno”, “ojalá”, “charla”–, unes expressions que per a Plataforma per la Llengua “són inacceptables, amb cometes o sense”. “Això en cap cas ‘reflecteix l’oralitat’, sinó que perpetua i normalitza la bilingüització social i és un impediment per aprendre català amb el programa”, sentencia.
Si això no fos prou greu, l’ONG de la llengua també ha trobat “incongruïtats bàsiques” pel que fa als noms dels concursants. Un exemple d’això és que Xènia amb accent en pantalla, però sense als subtítols, i l’entitat argumenta que aquest tipus d’errades “generen confusió, sobretot als nous parlants, i trenquen qualsevol coherència mínima exigible”. A banda d’això, Plataforma per la Llengua també critica que s’hagi escollit Dulceida per presentar aquest programa de cites. “Malgrat el gran talent dels creadors de contingut en català, se n’ha escollit una que només ha decidit comunicar en la nostra llengua per una oferta del mitjà públic”. “No hauria de ser així”, exposa.
S’ha estrenat 'La gran cita' a @som3cat, amb Dulceida al capdavant. En plena #SetmanaLlengua3Cat, celebrem nous formats pel públic jove, però hem detectat que en un sol episodi, el primer, ja hi ha uns 30 errors prou greus als subtítols. 📺— Plataforma per la Llengua – Catalunya (@llenguacat_CAT) April 30, 2026
“Dulceida és una creadora íntegrament en castellà”
Però, les crítiques a la tria de la presentadora per part del 3Cat no es queden aquí, i l’ONG subratlla que Dulceida “era, i encara és, una creadora íntegrament en castellà per voluntat pròpia, excepte al programa ofert per 3Cat”. Independentment de la tria, l’entitat creu que el producte ha d’assolir “criteris lingüístics de màxims” perquè “l’oci no en pot quedar exclòs”, sobretot quan va destinat a un públic jove que s’identifica poc amb la llengua.
En aquest sentit, diu que “no s’entén que els subtítols d’un programa de primer ordre, adreçat a audiències joves, no hagin passat cap revisió lingüística de mínims per adequar el registre informal dels concursants”. “Si Dulceida ‘arrossegarà noves audiències’, quin català aprendran?”, es pregunta l’entitat. Finalment, Plataforma per la Llengua rebutja que 3Cat i TV3 prengui la mateixa “deriva lingüística” que À Punt al País Valencià, i expliquen que han demanat una reunió formal amb els directius per abordar aquest cas. Així mateix, reclamen “una rectificació i més control en la producció i supervisió lingüística”.