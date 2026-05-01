Plataforma por la Lengua ha realizado un estudio detallado de los subtítulos del primer episodio de La gran cita de 3Cat, el programa de citas a ciegas para jóvenes que presenta Aida Domènech, Dulceida. En un hilo en la red social X, la ONG del catalán denuncia que ha encontrado unos 30 errores en los subtítulos entre castellanismos, bilingüización e incongruencias. En plena semana de la lengua en 3Cat, la entidad presidida por Òscar Escuder celebra «nuevos formatos para el público joven» como este programa, que ha costado 1,3 millones de euros, pero al mismo tiempo lamenta que «hemos detectado que en un solo episodio, el primero, ya hay unos 30 errores bastante graves en los subtítulos».

En primer lugar, la entidad en defensa del catalán encuentra «castellanismos flagrantes», y remarca que no se trata solo de palabras que no son normativas, sino que «tampoco responden al libro de estilo de la misma 3Cat». En este sentido, detalla algunos castellanismos como, por ejemplo, «agobiar» o «de pie», pero también evidencia que se usan «diversas frases hechas sin siquiera adaptar el equivalente en catalán». También lamenta la mezcla «constante» de catalán y castellano –«bueno», «ojalá», «charla»–, unas expresiones que para Plataforma por la Lengua «son inaceptables, con comillas o sin ellas». «Esto en ningún caso ‘refleja la oralidad’, sino que perpetúa y normaliza la bilingüización social y es un impedimento para aprender catalán con el programa», sentencia.

Si esto no fuera suficientemente grave, la ONG de la lengua también ha encontrado «incongruencias básicas» respecto a los nombres de los concursantes. Un ejemplo de esto es que Xènia aparece con acento en pantalla, pero sin él en los subtítulos, y la entidad argumenta que este tipo de errores «generan confusión, sobre todo a los nuevos hablantes, y rompen cualquier coherencia mínima exigible». Además de esto, Plataforma por la Lengua también critica que se haya escogido a Dulceida para presentar este programa de citas. «A pesar del gran talento de los creadores de contenido en catalán, se ha escogido a una que solo ha decidido comunicar en nuestra lengua por una oferta del medio público». «No debería ser así», expone.

S’ha estrenat 'La gran cita' a @som3cat, amb Dulceida al capdavant. En plena #SetmanaLlengua3Cat, celebrem nous formats pel públic jove, però hem detectat que en un sol episodi, el primer, ja hi ha uns 30 errors prou greus als subtítols. 📺



Aquest programa ha costat 1,3 M€ ⬇️ pic.twitter.com/9qBjXUA4UG — Plataforma per la Llengua – Catalunya (@llenguacat_CAT) April 30, 2026

«Dulceida es una creadora íntegramente en castellano»

Sin embargo, las críticas a la elección de la presentadora por parte de 3Cat no se quedan aquí, y la ONG subraya que Dulceida «era, y aún es, una creadora íntegramente en castellano por voluntad propia, excepto en el programa ofrecido por 3Cat». Independientemente de la elección, la entidad cree que el producto debe alcanzar «criterios lingüísticos de máximos» porque «el ocio no puede quedar excluido», especialmente cuando va destinado a un público joven que se identifica poco con la lengua.

En este sentido, dice que «no se entiende que los subtítulos de un programa de primer orden, dirigido a audiencias jóvenes, no hayan pasado ninguna revisión lingüística de mínimos para adecuar el registro informal de los concursantes». «Si Dulceida ‘arrastrará nuevas audiencias’, ¿qué catalán aprenderán?», se pregunta la entidad. Finalmente, Plataforma por la Lengua rechaza que 3Cat y TV3 tomen la misma «deriva lingüística» que À Punt en el País Valencià, y explican que han solicitado una reunión formal con los directivos para abordar este caso. Asimismo, reclaman «una rectificación y más control en la producción y supervisión lingüística».