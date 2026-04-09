Dulceida debutará como presentadora de la mano de TV3, que la ha elegido para ponerla al frente de un nuevo formato dirigido a un público más joven. Nos referimos a La gran cita, que estará disponible en la plataforma digital a partir del 20 de abril. Lo han vendido, básicamente, como la cita a ciegas «más grande» que se haya visto jamás en televisión. Aquí, 100 personas solteras llegarán a una finca espectacular para buscar pareja. La inteligencia artificial los ha dividido en 50 parejas ideales, al menos numéricamente, pero ellos no saben quién es su match. ¿Las citas y la intuición terminarán juntando a estos duetos predeterminados? ¿O se crearán nuevas parejas y demostrarán que el robot no puede predecir la atracción?

Una vez cada uno escoja quién quiere que sea su pareja, vivirán una escapada de 48 horas fuera de la casa en la que deberán ver si realmente esa es una historia por la que vale la pena arriesgarse. En la gran final del programa, deberán tomar la decisión de si se van juntos o por separado. Ahora, por primera vez, hemos podido ver el tráiler y las imágenes no han dejado a nadie indiferente. Tiene muy buena pinta, una especie de La isla de las tentaciones suave… pero con lágrimas y besos calientes en la piscina incluidos.

La primera cita de una concursante con otra chica, otros que reconocen tener miedo a otro corazón roto, un desamor inesperado en el programa, citas a caballo, en el skating… Y, al final, la gran pregunta: «¿Os elegís o os decís adiós?«.

Dulceida, nerviosa antes del estreno de La gran cita

La abeja reina de las influencers nunca ha trabajado como presentadora, así que está bastante nerviosa antes de su estreno. Es más que probable que la critiquen por su catalán, tal como le ocurrió a Laura Escanes en la primera temporada de La Travessa, así como también habrá quienes critiquen que la hayan elegido a ella y no a una presentadora con experiencia. Sin embargo, este fichaje ha parecido una buena idea a TV3 teniendo en cuenta que les puede permitir llegar a todo un universo de telespectadores nuevos, los millones de seguidores que tiene la catalana desde hace muchos años.

Dulceida está promocionando el programa a través de su perfil de Instagram, en el cual ha dejado claro que tiene «muchas ganas» de que llegue el 20 de abril: «Estoy tan contenta de ser parte de este maravilloso proyecto que es La gran cita.. Cien personas, cien, llenas de ilusión, con muchas ganas de participar, pero también con muchos miedos por presentarse a un dating. Yo seré la presentadora y comparto con ellos y ellas todas estas emociones«.

Dulceida, nerviosa abans de l’estrena de La gran cita | Instagram

«Es brutal, engancha. Con mucha verdad, que nunca es una sola, diversidad y respeto», ha promocionado. Dice estar «orgullosa» de trabajar con un equipo de los mejores que ha conocido y tratado: «¡Tenéis que verlo! Un programa donde me he sentido cómoda, relajada e incluso me veo bien. Porque entre todos y todas todo es más fácil. Y os puedo asegurar que soy dura y exigente conmigo misma y mi trabajo. Me siento orgullosa, muy orgullosa«. Ya falta poco para el estreno, que llegará rodeado de expectación.