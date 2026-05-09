Buenas noticias para 3Cat, que ya puede decir que la contratación de Dulceida ha sido una decisión muy acertada. La gran cita ha obtenido unos números increíbles a lo largo de sus primeras tres semanas, 926.000 reproducciones que la convierten en uno de los mejores estrenos en la historia de la plataforma. Desde la cadena destacan el pico que alcanzaron el día del estreno de los capítulos finales, con más de 120.000 en un solo día, un logro solo superado por la exitosa serie de sobremesa Com si fos ahir o los resúmenes de los partidos de fútbol.

La gran cita se ha convertido en todo un fenómeno entre el público joven y así lo demuestra el análisis que hacen de los resultados. El 44% de los espectadores son menores de 35 años y la franja de 25-34 casi dobla la cifra habitual de este público en la plataforma, así que queda más que demostrado que con este formato sí han logrado conectar con un público difícil que requiere de entretenimiento como el que les han ofrecido en estos ocho capítulos. Y si hablamos de televidentes jóvenes, siempre viene implícito un buen resultado de interacciones en las redes sociales. Los contenidos de este programa casi llegan a los nueve millones de reproducciones, una auténtica barbaridad.

En la gran final ha habido rupturas dolorosas | 3Cat

La idea era buena y atractiva, eso ha quedado claro. El primer capítulo es el de la presentación de las parejas, seguramente el más flojo pero también necesario para conectar con quién es quién. Enseguida llegan las citas rápidas y el primer reto, conseguir un match mutuo para continuar la experiencia. Ha sido curioso verlos salir de la finca para tener citas en la vida real, que conocieran el entorno del otro y que pudieran tener 48 horas de intimidad.

En la gran final ha llegado el momento de descubrir si la pareja que habían elegido era la misma que había predicho la IA para ellos. ¿Ha triunfado el amor con quien han convivido o han preferido dar una oportunidad a quien había escogido el algoritmo? No haremos spoiler, pero sí podemos destacar que el programa ha conseguido encontrar perfiles atractivos sin caer en los personajes que suelen dar la nota en formatos de este tipo.

La gran cita no es una Isla de las tentaciones, aquí no hay gritos ni salseos descontrolados porque recordemos… esto es TV3. Han optado por concursantes con dos dedos de frente, calma, buenas palabras y mucho romanticismo. Queda pendiente confirmar si habrá una segunda temporada y si, en este caso, los futuros participantes vuelven a ser tan tranquilos o acaban protagonizando escenas virales como ocurre en otros formatos similares de otras cadenas.

¿Qué decisión han tomado los concursantes que han llegado a la final del programa? | 3Cat

¿Qué han dicho los televidentes de La gran cita?

La tónica general, si leemos los comentarios que han hecho los televidentes en las redes sociales, es que el programa ha gustado y mucho. De hecho, la petición más repetida es el anuncio de un programa especial que muestre qué ha pasado con las parejas seis meses después, como también se hace en La isla de las tentaciones. ¿Han triunfado realmente las historias de amor que se iniciaron? ¿Alguien se ha arrepentido de su ruptura y ha recapacitado? «Queremos más y saber cómo va y cómo están«, «¿Y los seis meses después lo tendremos? Queremos una segunda temporada ya«, «Queremos La gran cita seis meses después» o «¡Necesito saber qué ha sido de ellos en la actualidad! ¡Hay alguna pareja que espero que haya recapacitado!» son algunos de los mensajes que han escrito en este sentido.

Mucha gente ha asegurado que se ha emocionado con el final hasta el punto que han terminado llorando: «Increíbles los 2 últimos capítulos«, «Pffff qué resaca emocional«, «Que levante la mano quien se haya emocionado, quien haya gritado, quien se haya sorprendido«, «Qué llorera en el último capítulo» y «Qué final de temporada«. La gran mayoría aplaude que haya sido un programa «muy bueno» que los ha «enganchado» desde el primer minuto: «Ha sido increíble» y «Me ha encantado» se repite hasta el cansancio.

Las decisiones de algunas de las parejas han sorprendido bastante, en general, y también que hayan hecho un casting con personas «reales» y sentimientos que parecían realmente auténticos desde casa: «Enhorabuena, 3Cat, por el programa que habéis hecho». Todo un éxito.